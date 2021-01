Rewe: Eine Kundin kauft Blumen – was sie dann zu Hause entdeckt, macht sie wütend. (Symbolbild)

Rewe: Kundin kauft Blumen – was sie zu Hause plötzlich entdeckt, schockiert sie

Eine Rewe-Kundin ist nach ihrem Einkauf im Supermarkt alles andere als begeistert.

Nichtahnend kauft die Kundin bei Rewe ein paar Blumen. Zu Hause will sie diese auspacken und in eine Vase stellen. Was sie dann entdeckt, macht sie unglaublich wütend.

Rewe-Kundin sauer: „An wen kann ich mich wenden?“

Als die Kundin von Rewe ihre neugekauften Blumen zu Hause auspacken will, macht sie folgende schockierende Entdeckung:

--------------------

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften" ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020)

--------------------

Die Blumen, welche im Rewe-Supermarkt verpackt noch so schön aussahen, weisen nun eine deutlich schlechtere Qualität auf, mit der sich die Rewe-Kundin nicht zufriedengeben möchte.

„Das ist leider richtig schlechte Qualität oder wie seht ihr das?“, schreibt sie verzweifelt in einen Beitrag auf die Facebook-Seite von Rewe.

Die Reaktion von Rewe ist für die Kundin alles andere als zufriedenstellend.

Rewe: Die Kunde hätte deutlich mehr Hilfe vom Supermarkt erwartet. Foto: imago images / Rene Traut

Sie hat sich von Rewe mehr erhofft

„An wen kann ich mich wenden, um den Betrag erstattet zu bekommen, ohne nochmal in den Markt zu fahren?“, fragt die Kundin Rewe bei Facebook.

Der Supermarkt gibt ihr eine Antwort, für die sie kein Verständnis hat: „Leider ist ein Umtausch oder eine Erstattung nur in dem jeweiligen Markt möglich“, kommentiert Rewe unter den Beitrag der wütenden Kundin.

Doch aus einem bestimmten Grund, will die Kundin genau DAS nicht tun müssen.

„Dafür habe ich nicht so richtig Verständnis“ – Facebook-User sind belustigt

Das Angebot von Rewe, die Blumen persönlich im Markt umzutauschen, möchte die Kundin nur ungern wahrnehmen. Dafür hat sie einen guten Grund.

--------------------

--------------------

„Ich reduziere den Besuch von Supermärkten auf ein Minimum und der Zeitaufwand ist letztlich das Geld nicht wert. Da solltet ihr euch gerade jetzt Gedanken über Alternativen machen“, antwortet die aufgebrachte Kundin unter den Kommentar von Rewe.

Facebook-User machen sich über das Anliegen der Kundin lustig. „Hast du evtl. noch etwas Hackfleisch, das umgetauscht werden muss?“, schreibt ein Mann belustigt. Auch bei den weiteren Usern stößt die Kundin eher auf Unverständnis. (mkx)