Teuer-Wahnsinn vor Weihnachten geht weiter – Kunden zahlen bei Edeka, Rewe & Co. drauf

Bereits im vergangenen Jahr hatten wir uns die Preise für Weihnachtsmänner von Lindt, Ferrero und Co. angesehen und mit denen von 2023 verglichen (hier mehr dazu). Nun wollen wir schauen, wie sich diese zu diesem Jahr entwickelt haben.

Edeka, Rewe & Co. verkaufen teure Schoko-Weihnachtsmänner

Wenig überraschend: Bei den Preisen geht es weiterhin bergauf. Das dürfte vor allem an den gestiegenen Preisen für Schokolade und Zucker liegen (>>hier mehr dazu). Diese Entwicklung macht auch vor den Weihnachtssüßigkeiten keinen Halt. Vor allem bei Schokoladenfiguren wie Weihnachtsmännern oder Nikoläusen schlägt sie zu.

Überblick über die Preisentwicklung zwischen 2023 und 2025:

Produkt Gewicht in Gramm Preis 2023 in Euro Preis 2024 in Euro Preis 2025 in Euro Preisunterschied in Prozent Kinder Schokolade Weihnachtsmann 55 1,39 1,69 1,79 +29 Lindt Weihnachtsmann 70 2,99 3,19 3,99 +33 dm Bio Schoko-Weihnachtsmann 80 2,45 2,45 2,45 bei 75 Gramm +7 Milka Schokoladenfigur Weihnachtsmann 100 – 2,49 3,09 +24 Quelle: SumUp, „Smhaggle“ und eigene Recherche

Der Unterschied ist mehr als deutlich: Wo es im vergangenen Jahr bereits Preisaufschläge zwischen vier und 32 Prozent gab, geht es in diesem Jahr noch weiter rauf. Für Lindt-Weihnachtsmänner der Sorte Alpenvollmilch zahlen Kunden nach erst 7 Prozent nun weiter 25 Prozent mehr. Bei Ferrero Kinder wurde die Inflation in diesem Jahr etwas abgebremst. Nach zunächst 22 Prozent zahlen Kunden in diesem Jahr noch einmal 6 Prozent drauf. Bei dm hingegen hat man das Produkt um 5 Gramm reduziert und den Preis beibehalten, was einer Verteuerung um 7 Prozent gleichkommt. Und auch bei Milka gab es in diesem Jahr einen Preisaufschlag von 24 Prozent, wie diese Redaktion nach Sichtung alter Prospekte herausfand.

Rewe, Aldi & Co.: Eigenmarken-Weihnachtsmänner oft günstiger

Wem die Markenprodukte zu teuer sind, der kann alternativ die Eigenmarken-Leckereien von Aldi, Lidl, Penny & Co. in den Blick nehmen. Diese fallen in den meisten Fällen günstiger aus. Und auch Rewe oder Edeka können mit günstigeren Eigenmarken-Produkten überzeugen.

So kostet zum Beispiel der „Douceur“-Weihnachtsmann von Penny nur 1,69 Euro für 110 Gramm. Und mit der Kakao-freien Variante von „Choviva“ geht es sogar noch günstiger (1,19 Euro für 120 Gramm). Auch bei der direkten Konkurrenz bekommt man einen Schoko-Weihnachtsmann zu einem vergleichbaren Preis. Bei Aldi den „Wintertraum“-Weihnachtsmann Vollmilch (110 Gramm) für 1,49 Euro, bei Rewe den „Beste Wahl“-Mann mit Salz-Karamell-Geschmack für 1,89 Euro (105 Gramm).