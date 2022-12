Rewe, Edeka und Co: Kunden sollten vorsorgen – Produkte für die Feiertage könnten knapp werden

Noch immer sind viele Produkte, die du sonst bei Rewe, Edeka und Co. kaufen kannst, sehr rar. Immer wieder sind die Regale in den Supermärkten leer oder nur spärlich gefüllt.

Besonders vor den Feiertagen dürfte das viele Kunden von Rewe, Edeka und Co. ärgern. Denn sie müssen durch mehrere Filialen tingeln, um ihre Einkäufe zusammen zu bekommen – besonders bei einem wichtigen Produkt könnte das jetzt der Fall werden.

Egal ob Weihnachten oder Silvester – zurzeit stehen einige Feiertage vor der Tür. Viele Familien feiern im Kreis ihrer Liebsten. Wer nicht viel Geld für das Weihnachtsessen ausgeben will, der kocht lieber selbst zu Hause. Der Einkauf dafür kann mitunter sehr hektisch werden, vor allem wenn du erst in letzter Minute losziehst.

Dieses Jahr wäre das allerdings nicht besonders ratsam. Wer kann, sollte schon frühzeitig die haltbaren Lebensmittel für seine Feier besorgen. Dazu gehört zum Beispiel das Getränk der Wahl, mit dem du mit deinen Liebsten anstoßen möchtest – wie Wein oder Sekt. Könnte es da nun auch zu Knappheiten oder sogar einer Begrenzung der Abgabemengen kommen? Wir haben bei den Supermärkten nachgefragt.

Rewe: „Lieferketten unter starkem Druck“

Ein Sprecher der Rewe Group bestätigt gegenüber der Redaktion, dass aufgrund der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges weiterhin „Lieferketten unter einem starken Druck“ stünden. „Das kann dazu führen, dass einzelne Produkte für kürzere Zeit in vereinzelten Märkten nicht in den bisher gewohnten Mengen zur Verfügung stehen.“ Die Knappheit versuche der Supermarkt aber wieder auszugleichen.

Edeka versichert „eine ausreichende Belieferung“ mit den für das Fest notwendigen Produkten und das in allen Märkten. Die Kunden dürften aufatmen. Sie „können sich auch weiterhin auf eine hohe regionale Sortimentsvielfalt und ein umfangreiches Service-Angebot verlassen, auch und gerade an unseren Frischetheken“, so ein Unternehmenssprecher.