Rewe und Edeka wollen Trend mitgehen – und tappen in miese Falle

Die kleinen Plüschmonster Labubu sind derzeit ein gefragter Sammeltrend. Viele jagen die skurrilen Figuren, die große Popularität genießen. Rewe und Edeka wollten von diesem Trend profitieren und die begehrten Figuren verkaufen.

Doch einige Händler der Ketten gerieten in Schwierigkeiten, weil ihnen gefälschte Labubus untergeschoben wurden. Das hatte jedoch Konsequenzen für Rewe und Edeka …

Rewe kämpft mit Problemen bei Labubu-Verkauf

Wie „ruhr24.de“ berichtet, planten Einzelhändler von Rewe und Edeka, mit den Labubus jüngere Kunden zu gewinnen und zusätzliche Käufe zu fördern. Parallel dazu sollten passende Trendgetränke angeboten werden, um die Nachfrage zu steigern. Doch die steigende Beliebtheit der Figuren führte auch zu einer Flut von Billigkopien, im Sammlerkreis als „Lafufus“ bezeichnet.

Einige selbstständige Rewe- und Edeka-Händler kauften unwissentlich gefälschte Produkte ein. Als die Täuschung auffiel, mussten betroffene Händler die Figuren zurücknehmen. Laut „ruhr24.de“ zahlten die Märkte den Kunden das Geld zurück, was zu einem Imageschaden führte. Rewe und Edeka raten nun, Verkäufer vorher gründlich zu prüfen und auf Echtheitsmerkmale zu achten.

Hype hat auch Rewe und Co. erreicht

Auch der Rewe-Markt von Markus Brzezina in Ingelheim war betroffen. Auf Facebook erklärte er gegenüber seinen Kunden: „Falls du also bereits ein LABUBU oder eher ein LAFUFU bei uns gekauft hast und nicht zufrieden bist, kannst du ihn jederzeit bei uns zurückgeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet – auch ohne Bon.“

Doch was sind Labubus eigentlich? Die Sammel-Figuren vom chinesischen Hersteller Pop Mart sind nicht wirklich als Kinderspielzeug geeignet, vielmehr sprechen sie die Generation Z an. Denn via TikTok verbreitete sich dieser Trend rasend schnell. Besonderer Nervenkitzel? Die sogenannten Blind-Boxen, bei der man vorher nicht weiß, welches Monster man bekommt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.