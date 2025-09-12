Kunden kaufen Tiefkühl-Produkte bei Rewe, Edeka und Co. – Experten warnen!

Tiefkühlprodukte erfreuen sich bei Rewe, Edeka & Co. großer Beliebtheit. Sie lassen sich einfach zubereiten und halten im Gefrierfach länger als Frischware im Rest des Kühlschranks. Aber wie lange genau?

Experten finden hier mahnende Worte. Sie gelten auch dann, wenn man Frischware im Laden kaut und sie dann erst zuhause einfriert und dadurch erst zur TK-Ware macht.

Diese TK-Regeln sollten Kunden kennen

Das Einfrieren von Lebensmitteln verlängert ihre Haltbarkeit erheblich, aber nicht unbegrenzt. Fleisch kann je nach Sorte zwischen einem und zwölf Monaten im Tiefkühlfach bleiben. Besonders fetthaltiges Fleisch wie Hackfleisch sollte nicht länger als einen Monat lagern, während mageres Rindfleisch bis zu ein Jahr haltbar bleibt. Fisch hingegen ist durchschnittlich vier Monate genießbar. Fettiger Fisch verliert nach längerer Lagerung an Geschmack und wird ranzig. Ausnahme sind Fischstäbchen, die bis zu zwölf Monate tiefgekühlt bleiben können.

Auch Brot und Brötchen lassen sich einfrieren. Luftdichte Verpackung schützt ihre Frische für bis zu drei Monate. Toastbrot hält sogar bis zu sechs Monate. Tauen sie eingefrorenes Brot auf, verschwinden Eiskristalle. Für Kunden von Supermärkten wie Rewe, Edeka & Co. lohnt sich der Kauf frischer Backwaren zum Einfrieren.

Gemüse und Obst ideal einfrieren

Gemüse bleibt tiefgekühlt bis zu zwölf Monate frisch, vorausgesetzt, es wird vorher blanchiert. Einige Sorten wie Spargel oder Zucchini lassen sich allerdings auch ohne Blanchieren einfrieren. Obst mit viel Wasser wie Wassermelonen eignet sich weniger. Richtig vorbereitet, bleiben viele Sorten wie Beeren problemlos bis zu einem Jahr essbar. Besonders bei saisonalem Obst und Gemüse von Märkten wie Rewe, Edeka & Co. zahlt sich das Einfrieren aus.

Milchprodukte wie Butter und Torten lassen sich ebenfalls einfrieren, jedoch weniger lang. Butter bleibt bis zu acht Monate genießbar. Kuchen oder Torten sollten innerhalb von zwei bis vier Monaten verzehrt werden. Speiseeis aus Supermärkten wie Rewe, Edeka & Co. ist dagegen bis zu zwölf Monate haltbar.

Auch wenn das Einfrieren die Haltbarkeit verlängert, erreicht es keine „ewige Frische“. Genießbarkeit reduziert sich mit der Zeit, selbst bei idealen Temperaturen von -18 Grad. Laut t-online.de ist Tiefkühlware aus dem Handel wie Pizza oder Gemüse jedoch so lange sicher wie auf der Originalverpackung angegeben.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.