Kunden machen es immer wieder – Rewe und Edeka ertragen es einfach nicht mehr!

Wenn der Sommer langsam ausklingt, kehrt eine besondere Spezialität zurück in die Regale von Rewe und Edeka: Federweißer. Doch das beliebte Getränk bringt nicht nur Genuss, sondern auch einige Tücken mit sich.

Warum schon ein kleiner Fehler für Chaos sorgen kann, erfährst du hier.

Praxisprobleme: Rewe und Edeka reagieren

Federweißer ist wieder da – diese Nachricht verbreiteten Supermärkte wie Rewe und Edeka Anfang August voller Begeisterung. Die Weinspezialität, auch „Sauser“ oder „Sturm“ genannt, besteht aus gärendem Traubenmost mit vier Prozent Alkoholgehalt. Aufgrund der fortlaufenden Gärung kann der Alkoholgehalt auf bis zu elf Prozent ansteigen.

++ Kunden schauen auf Produkte bei Rewe, Aldi und Co. – das fällt ihnen immer öfter auf ++

Zu Flamm- oder Zwiebelkuchen gereicht, erfreut sich Federweißer laut „HNA“ großer Beliebtheit, bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Die Flaschen haben spezielle Verschlüsse, um Gärgase entweichen zu lassen, und dürfen niemals liegend transportiert werden. Rewe und Edeka warnen ihre Kunden: „Bitte nicht hinlegen – läuft aus!“ oder: „Sicherheit geht vor!“

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Kuriose Anekdoten aus Rewe- und Edeka-Märkten

Trotz der Warnungen kommt es zu Missgeschicken an den Kassen. Ein Ex-Kassierer von Edeka erzählt: „Einen Dödel, der den Federweißer hingelegt hat, gab es alle zwei Tage.“ Ein Rewe-Mitarbeiter berichtet schmunzelnd: „Es war jedes Mal ein Fest, wenn die Kunden nicht lesen konnten. Zum Glück musste ich es nie wegmachen.“

Manchmal passieren selbst dem Personal Fehler. Ein Kunde berichtet: „Die Kassiererin legte meine Federweißer-Flasche hin, obwohl sie immer stehen muss. Der Inhalt lief aus, und sie warf mir vor, die Flasche geöffnet zu haben.“ Vorsicht bleibt bei Federweißer unerlässlich – für Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.