Kein neues Produkt bei Rewe, Edeka & Co.: Was hat es mit „Nano Banana“ auf sich?

Bei diesem Begriff sind einige Menschen zuletzt sicher stutzig geworden. Denn seit einigen Tagen geistert der Begriff „Nano Banana“ im Netz herum. Dabei handelt es sich aber nicht um kleine Banane aus einem Rewe- oder Edeka-Markt.

Nein, vielmehr beschreibt das eine Technik-Neuheit oder besser gesagt einen mysteriösen KI-Bildgenerator, der „Nano Banana“ heißt. Ja, richtig gehört – nachdem nämlich erste Spekulationen aufgekommen waren, dass Google dahinter stecken könnte, hat das nun das Unternehmen bestätigt!

Neue Technik von Google

Kunden von Rewe, Edeka und Co. werden also nicht bald „Nano Banana“ im Regal finden. Vielmehr hat Google mal wieder an seiner KI-Technik gebastelt und seine KI-Anwendung Gemini mit einem neuen, leistungsfähigeren Bildbearbeitungsmodell seiner Forschungstochter DeepMind ausgestattet.

Doch was genau bedeutet das für Nutzer von Google-Produkten? Mit „Nano Banana“ soll vor allem die Konsistenz bei der Veränderung von Personen und Tieren in Fotos verbessert werden. Dies wiederum bietet für Nutzer weitere kreative Bildbearbeitungsmöglichkeiten.

Diese Möglichkeiten haben Nutzer nun

Zuletzt war nämlich ein bekanntes Problem bei der KI-gestützten Bildbearbeitung von Personen, dass kleine, aber wichtige Merkmale oft verloren gingen. Das Ergebnis wirkte dann oftmals nicht gerade authentisch. Das neue Modell soll jetzt sicherstellen, dass Freunde, Familie oder das eigene Haustier auch nach einer Bearbeitung noch eindeutig zu erkennen bleiben.

Zusätzlich führt Google weitere neue Funktionen ein. So haben Nutzer die Möglichkeit, Fotos zu kombinieren – mehrere Bilder können hochgeladen und miteinander verschmolzen werden. Zudem soll es möglich sein, den Stil oder die Textur eines Bildobjekts auf ein anderes Bild zu übertragen. Zum Beispiel soll man die Textur von Blütenblättern auf ein Paar Gummistiefel anwenden oder ein Kleid mit dem Muster von Schmetterlingsflügeln gestalten können.