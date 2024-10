Rewe, Edeka und Co.: Pfand-Irrsinn lässt Kunden verzweifeln – „Verdammte Sche***“

Jeder Kunde kennt es: Die Tüte mit den Pfandflaschen ist voll, also ab gehts zu Rewe, Edeka oder anderen Supermärkten, um sie abzugeben und ein bisschen Geld abzukassieren.

Doch nicht immer läuft es reibungslos ab. Auch das dürfte jeder Kunde schon Mal erlebt haben. Aus den unterschiedlichsten Gründen gibt es Probleme an den Pfandautomaten von Rewe, Edeka und Co.

Rewe, Edeka und Co.: Pfandautomaten sorgen immer wieder für Ärger

Mal ist die Flasche falsch reingelegt, das Pfandsymbol nicht gut zu erkennen oder die Verpackung eingedrückt. Das sind nur einige von zahlreichen Problemen an Pfandautomaten, weshalb die Annahme sogar oft verweigert wird. Momente, die vielen Kunden die Nerven rauben. Vor allem, wenn man es gerade eilig hat und bei Rewe, Edeka und Co. einkaufen möchte.

Das will wirklich kein Kunde erleben. Immer wieder zeigen sie sich davon genervt und lassen ihre Wut freien lauf. So jetzt auch in den sozialen Netzwerken. Auf X (ehemals Twitter) bezeichnet ein Kunde die Pfandautomaten „aus der Steinzeit. Bin auch jedes Mal verwundert, wie beschissen die immer noch funktionieren. Und immer wieder sind sie kaputt. Und ja, Rewe, ihr habt die verschissenen Flaschen trotzdem anzunehmen, verdammte Scheiße“, so der Mann.

Pfandautomat aus dem Ausland begeistert Kunden

Der Hintergrund: Er reagiert mit seinem Beitrag auf ein Video aus Schweden. Dort können die Kunden ihre volle Tüte mit Pfandflaschen einfach in den Automaten reinwerfen. Dieser verwertet alles schnell, reibungslos und ohne Probleme. Der Pfandbon kommt auch direkt raus. Ein Traum für alle Kunden. In einigen Filialen von Edeka und Co. gibt es diese neuen Pfandautomaten bereits, berichten einige Kunden.

Ob noch weitere Supermärkte und Discounter in Deutschland folgen werden? Auf dem Video scheint es ziemlich einfach und unkompliziert zu sein. Doch auch hier könnten sich vielleicht einige Probleme anbahnen. So könnte es passieren, dass Kunden vielleicht versehentlich auch Glasflaschen reinlegen. Das wäre nicht so optimal für die Maschine.