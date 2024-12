Rewe, Edeka und Co.: Ärger um Payback – so können Kunden die Punkte retten

Payback-Punkte sammeln gehört für zahlreiche Kunden von Rewe, Edeka und Co. einfach dazu. Doch ärgerlich wird es so richtig, wenn du an der Kasse plötzlich feststellst, dass du deine Karte vergessen hast. Doch es gibt eine Möglichkeit, wie du deine Punkte retten kannst…

Bei Rewe, Edeka und Co. kannst du Payback-Punkte sammeln. Ist die Karte beim Bezahlen nicht parat, so sind die Punkte futsch, denken viele. Doch damit liegen sie falsch! Wie das Online-Portal „t-online“ berichtet, kannst du die Punkte ganz einfach nachbuchen – vorausgesetzt der Kassenzettel ist noch vorhanden.

Rewe, Edeka und Co.: So können dir die Punkte nachträglich gutgeschrieben werden

Der einfachste Weg ist die Nutzung des Service-Terminals. Das ist in vielen Supermärkten und Drogerien verfügbar. Als erstes scannst du die Payback-Karte und meldest dich mit deiner Postleitzahl oder dem Passwort an. Danach wählst du die Rubrik „nachpunkten“ aus. Anschließend scannst du den Barcode des Kassenzettels.

So können dir die Punkte nachträglich gutgeschrieben werden. Dabei solltest du aber beachten, dass du diese Funktion nicht beliebig oft nutzen kannst. Sonst wäre es möglich, dass du die Kassenbons anderer Personen einsammelst und nutzt.

Rewe, Edeka und Co.: Alles eine Frage der Kulanz

Doch der Trick funktioniert nicht immer: Hast du online geshoppt und deine Payback-Karte nicht parat, sind die Punkte leider futsch – außer du hast über die Payback-App eingekauft. Dann kannst du dich an das Servicecenter von Payback wenden.

Zudem hast du in zahlreichen Filialen von Rewe, Edeka und Co. die Chance, deine Payback-Punkte innerhalb eines Tages an der Kasse nachzubuchen – alles eine Frage der Kulanz. Unter Vorlage des Kassenbons kannst du an der Kasse nachfragen. Wenn du Glück hast, hat die Kassiererin ein Nachsehen und bucht dir die Punkte auf dein Payback-Konto drauf.