Experten warnen vor Tricks bei Rewe und Edeka – die meisten Kunden sind ahnungslos

Ob Rewe, Edeka oder Kaufland – die meisten haben ihren Lieblings-Supermarkt. Man kennt das Sortiment, weiß, wo alles steht, und kommt in der Regel ganz gut zurecht. Gerade, wenn’s schnell gehen muss, ist das Gold wert.

Viele greifen dann zur Einkaufsliste, um möglichst flott durch die Regale zu flitzen und direkt zur Kasse zu kommen. Aber Achtung: Die Tricks von Rewe, Edeka & Co. könnten dir genau dabei einen Strich durch die Rechnung machen.

Lotto-Deals zum Aktions-Preis! Nächste Ziehung steht an

Rewe, Edeka & Co.: „Menschen lassen sich leichter überzeugen“

Das kennt wohl jeder: Man will nur Shampoo, ein paar Bananen und ein Brot bei Rewe, Edeka & Co. kaufen – und steht am Ende mit einem ganzen Korb voller Sachen an der Kasse. Und genau das ist kein Einzelfall: Experten sprechen hier vom Prinzip der „Verlust-Aversion“, das vor allem bei Sonderangeboten ins Spiel kommt.

++ Auch spannend: Lebendiges Tier im Regal bei Rewe entdeckt – Kunden völlig perplex ++

Denn: „Menschen lassen sich leichter davon überzeugen, einen Verlust zu vermeiden, als einen Gewinn zu generieren“, so ein Experte gegenüber der „Bild“. Supermärkte nutzen diesen psychologischen Effekt ganz gezielt – und das ist noch längst nicht alles. Ein weiterer Trick spielt sich im Hintergrund ab: die Musik.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Musik verführt zum Einkauf

Sie wird nämlich nicht zufällig ausgewählt, sondern gezielt eingesetzt, um uns möglichst lange im Laden zu halten. „Liegt der Takt der Musik unterhalb unseres Ruhepulses, triggert das langsamere Bewegungen.“ Besonders wirkungsvoll wird’s, wenn die Musik thematisch passt – etwa französische Chansons in der Weinabteilung oder Weihnachtslieder in der Adventszeit. „Das weckt Assoziationen und die Lust auf Braten, Geschenke, Süßigkeiten oder Backzutaten.“

+++ Kunden von Rewe, Edeka, dm & Co. aufgeschreckt – „Ab sofort nicht mehr kaufen!“ +++

In diesem Fall hilft wohl nur, Kopfhörer zu tragen und der Musik in Läden wie Rewe, Edeka & Co. aus dem Weg zu gehen.