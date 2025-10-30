Nächste Hamsterkaufwelle bei Rewe, Edeka & Co. steht bevor – Kunden müssen ganz genau hinsehen

Wer an Hamsterkäufe denkt, dem fällt wahrscheinlich direkt die Klopapier-Sammler aus der Corona-Zeit – oder die großen Feiertage rund um Weihnachten, Silvester und Ostern, an denen sich viele Kunden gleich für mehrere Tage ohne Supermarkt-Zugang eindecken.

Doch auch Ende Oktober beziehungsweise Anfang November könnten sich Discounter oder Supermärkte wie Rewe, Edeka & Co. wieder auf Hamsterkauf-Wellen einstellen – je nachdem, in welchem Bundesland sie sich befinden.

Hamsterkauf-Wellen drohen bei Rewe, Edeka & Co.

Je nachdem, wo man sich in Deutschland befindet, ist der 31. Oktober (Reformationstag) oder der 1. November (Allerheiligen) ein gesetzlicher Feiertag in Deutschland. In diesem Jahr also entweder ein Freitag (31.) oder ein Samstag (1.). Zwar kann man auch an Sonn- und Feiertagen noch in diversen Supermarkt- oder Discounter-Filialen einkaufen – Märkte in Hauptbahnhöfen haben zum Beispiel weiter geöffnet.

Doch wenn der Samstag als Einkaufstag wegfällt, an dem viele Berufstätige am ehesten Zeit hätten, herrscht am Freitag erst recht großer Andrang, um sich ausreichend fürs Wochenende einzudecken. Genauso ärgerlich ist jedoch die Variante mit dem Freitag als Feiertag – denn dann kommen die Hamsterkäufer entweder schon alle am Donnerstag oder sie holen am Samstag in geballter Menge ihre Wochenendeinkäufe nach.

Der „Reformationstag“ am 31. Oktober gedenkt der Reformation des Christentums und der Einführung der evangelischen Konfession durch Martin Luther im Jahr 1517.

„Allerheiligen“ am 1. November ist ein Hochfest der katholischen Kirche, an dem aller Heiligen gedacht wird. An diesem Tag sind unter anderem teilweise das öffentliche Abspielen lauter Musik sowie Tanzveranstaltungen untersagt. Auch in der evangelischen Kirche begehen einige diesen Feiertag, der Totensonntag (der Sonntag vor dem 1. Advent) ist hier der bedeutendere Feiertag.

Welche Situation auf dich zutrifft, hängt davon ab, in welchem deutschen Bundesland du lebst.

Reformationstag oder Allerheiligen?

Denn der 31. Oktober, der Reformationstag, ist nur in folgenden Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag: Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Die Filialen von Rewe, Edeka & Co. bleiben hier an diesem Freitag geschlossen – im Rest des Landes haben sie dafür wie gewohnt geöffnet.

Das Kontrastprogramm gibt es am Samstag, dem 1. November – Allerheiligen. Dieser Tag ist in folgenden Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag: Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Hier müssen alle Wochenendeinkäufe schon am Freitag erledigt sein.