Rewe, Edeka und Co.: Kult-Getränk ist endlich zurück! Darauf haben Kunden Jahre gewartet

Das Angebot bei Supermärkten wie Rewe und Edeka erweitert sich stetig. Zwar mussten Kunden bei Rewe und Edeka in letzter Zeit auch immer wieder auf Produkte verzichten oder Preiserhöhungen hinnehmen – doch jetzt gibt es gute Nachrichten von den Einzelhändlern.

Rewe, Edeka und Co.: Neues Getränk in den Filialen

Seit über 20 Jahren war das Getränk nicht mehr bei Rewe, Edeka und anderen Einzelhändlern zu finden, jetzt kehrt es zurück: Gatorade!

Mit insgesamt sechs Sorten kehrt das Sportler- und Fitnessgetränk in die Supermarkt-Regale zurück. Die Rückkehr in den Einzelhandel ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen „PepsiCo“ und der „Drinks&More Gmbh“, die zur Krombacher-Gruppe gehört.

„Wir sind sehr stolz darauf, Gatorade auf den deutschen Markt zu bringen. Funktionelle Sportgetränke erfreuen sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit und verzeichnen derzeit das stärkste Umsatzwachstum im Segment der alkoholfreien Getränke“, erklärt Philipp Raddatz von „Drinks&More“.

„Mit Gatorade haben wir die Vision und den Ehrgeiz, die Leistungsfähigkeit aller Sportler und Fitnessbegeisterten zu steigern“, freut sich auch Anders B. Pedersen, General Manager von „PepsiCo Nothern Europe Fanchise Beverages“.

„Nicht nur Profisportler werden die Wahl haben zwischen unseren herkömmlichen Gatorade Performance Drinks und der neu entwickelten Gatorade zuckerfreien Produktauswahl, die alle hydratisierenden und regenerierenden Vorteile von Gatorade bietet, aber ohne Zucker und Kalorien.“

Rewe, Edeka und Co.: Neues Getränk ab April 2024

Gegenüber dieser Redaktion bestätigt „Drinks&More“, dass Gatorade ab April 204 in allen deutschen Lebensmittelhändlern wie Rewe und Edeka, aber auch in Drogerien und im Onlinehandel erhältlich sein soll. Dabei wird es die Sorten „Orange“, „Tropical Burst“, „Cool Blue“ und „Lemon“ geben, sowie „Orange“ und „Tropical Burst“ in einer zuckerfreien Version.

Gatorade wurde bereits 1965 in den USA entwickelt, war ursprünglich für Footballer gedacht. Sie sollten bei großer Hitze auf dem Spielfeld mit Flüssigkeit versorgt werden, um ihre Leistung zu steigern.