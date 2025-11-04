Eindringliche Warnung an Kunden von Rewe und Edeka – es geht um ihre Gesundheit

Mett-Alarm bei Rewe und Edeka: Der Hersteller Altmärker ruft die „Jägermettwurst“ zurück. Es besteht der Verdacht auf gefährliche Bakterien, die ernsthafte Gesundheitsprobleme verursachen können.

Was betroffene Kunden jetzt wissen müssen, erfährst du hier.

Rückruf: Gesundheitsgefahr bei „Jägermettwurst“

Alarm bei Rewe und Edeka! Der Hersteller Altmärker Fleisch- und Wurstwaren GmbH ruft die „Jägermettwurst“ (250-Gramm-Vakuumverpackung) zurück. Betroffen ist ausschließlich die Charge PR817110 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 10.10.2025. Das Produkt wurde laut „Bild.de“ bei Rewe, Edeka, Metro und Norma verkauft. Andere Chargen seien laut Hersteller nicht betroffen.

++ Auch spannend: Finger weg von diesem Produkt bei Rewe und Edeka – du erkennst es schon am Etikett ++

Im Rahmen einer amtlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass die „Jägermettwurst“ mikrobiologisch verunreinigt ist. Es besteht der Verdacht auf Escherichia-coli-Bakterien, die Giftstoffe bilden könnten. Diese Shigatoxine können gefährliche Symptome wie Durchfall, Fieber und sogar akutes Nierenversagen verursachen. Besonders gefährdet sind Kleinkinder, Schwangere, ältere Menschen und immungeschwächte Personen.

Gesundheitsrisiken bei Rewe und Edeka-Produkten

Die Beschwerden bei einer Infektion verschwinden oft nach einigen Tagen. Schwerwiegende Krankheitsverläufe mit blutigem Durchfall sind jedoch nicht auszuschließen. Rewe und Edeka bitten betroffene Kunden, das Produkt nicht zu konsumieren. Stattdessen kann die Wurst gegen volle Kaufpreiserstattung im jeweiligen Markt zurückgegeben werden.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die Altmärker Fleisch- und Wurstwaren GmbH entschuldigt sich bei den Verbrauchern. „Für die entstehenden Unannehmlichkeiten bitten wir die Kunden vielmals um Entschuldigung“, erklärte das Unternehmen. Rewe und Edeka betonten ebenfalls die Wichtigkeit des Rückrufs und weisen darauf hin, dass die Sicherheit der Kunden höchste Priorität hat.

Betroffene Kunden finden den Artikel bei Rewe und Edeka in der Kühltheke. Während der Rückruf nur eine Charge betrifft, empfiehlt der Hersteller, vorsichtig zu sein. Auch Metro und Norma führen das Produkt, allerdings sei keine Gefahr bei anderen Artikeln bekannt. Für weitere Informationen stehen die Rewe- und Edeka-Filialen zur Verfügung.