Der Winter ist eine Zeit, in der man sich oft nach Gemütlichkeit und Genuss sehnt. Duftende Kekse, wärmender Tee und herzhafte Gerichte stehen hoch im Kurs. Doch was, wenn sich die Lust auf frisches Obst meldet? Viele greifen dann zu Himbeeren, Erdbeeren und anderen Beeren aus dem Supermarkt.

Schließlich liegen sie bei Rewe, Edeka und Co. ganzjährig in der Obstabteilung. Aber lohnt sich der Kauf dieser sommerlichen Früchte in der kalten Jahreszeit wirklich? Ein genauer Blick verrät, warum es im Winter besser ist, auf importierte Beeren zu verzichten.

Rewe, Edeka und Co.: Besser saisonal einkaufen

Während der kalten Monate sollten Himbeeren und Erdbeeren besser nicht in die Einkaufstasche wandern. Sie werden nicht in Deutschland angebaut, sondern aus wärmeren Ländern importiert. Lange Transportwege und fehlende Frische mindern ihre Qualität erheblich. Das Obst, das du bei Rewe, Edeka und Co. findest, schmeckt oft weder süß noch aromatisch. Zusätzlich sind die Preise in der Wintersaison höher, da die Logistikkosten auf den Verbraucher umgelegt werden. Für den Kunden ist das schlichtweg kein gutes Geschäft.

Statt Himbeeren und Erdbeeren sollten in den Wintermonaten lieber Mandarinen oder Orangen in den Einkaufskorb bei Rewe, Edeka und Co. wandern. Diese Zitrusfrüchte haben von November bis März Hochsaison und überzeugen mit viel Geschmack und einer saftigen Konsistenz. Ein Netz Mandarinen ist nicht nur günstiger, sondern auch die bessere Wahl für deine Gesundheit. Da sie frisch geerntet werden, enthalten sie besonders viele Vitamine. Sommerbeeren können da nicht mithalten: Sie schmecken im Winter oft enttäuschend fad, und die typische Süße fehlt komplett.

Die Qualität der Supermarkt-Beeren spiegelt sich längst nicht nur im Geschmack wider. Auch der Nährstoffgehalt leidet. „Die typische Süße und die saftige Konsistenz fehlen gänzlich“, und vor allem Erdbeeren im Winter weisen einen geringeren Vitamin-C-Gehalt auf. Die großen Handelsketten wie Rewe, Edeka und Co. können daran auch nichts ändern. Für Obstliebhaber bleibt es daher besser, auf Winterfrüchte zu setzen.

Im Sommer bei Rewe, Edeka und Co. zuschlagen

Wer Erdbeeren und Himbeeren liebt, bekommt ab dem Frühjahr frische Alternativen. Die Saison für Erdbeeren beginnt im Mai und dauert bis in den Hochsommer. Himbeeren reifen etwas später und sind ab Juli in den Regalen von Rewe, Edeka und Co. zu finden. Dann bekommt man nicht nur geschmackvolle, sondern auch günstigere, regionale Früchte. Wer sich etwas Geduld gönnt, wird mit aromatischen Schalen voller Sommerfrische belohnt.

Bis dahin können Mandarinen, Äpfel oder saisonales Gemüse die gesunde Ernährung bereichern. Auch wenn es noch verlockend erscheint, jetzt Beeren zu kaufen, ist die Qualität schlichtweg nicht vergleichbar mit dem, was dich im Sommer bei Rewe, Edeka und Co. erwartet. Warte bis zur Hauptsaison – es lohnt sich in jeder Hinsicht!

