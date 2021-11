Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Rewe, Edeka und Co: Engpässe nun auch bei der Lieferung bekannter Softdrinks und Snacks

Die Situation spannt sich weiter an: Erst ging es um Textilien, dann fehlte es an Rohstoffen, jetzt sind auch weitere Produkte bei Rewe, Edeka und Co. betroffen.

Die deutschlandweiten Lieferengpässe, von denen auch Rewe, Edeka und Co. betroffen sind, spitzen sich weiter zu.

Die Engpässe der Lieferketten haben nun auch bekannte Produkte von Rewe, Edeka und Co. erreicht. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Rewe, Edeka und Co: Bestimmte Lebensmittel von Lieferengpässen betroffen

Zuvor hatte Aldi Probleme, seine bestellte Textil-Kollektion in die Märkte zu bringen. Dann hieß es, in den Baumärkten kann es zukünftig zu einer Rohstoff Knappheit kommen (>>hier mehr Infos<<) und nun sind sogar Lebensmittel betroffen.

Deswegen gibt es Lieferengpässe:

Handelsriese China hat coronabedingt Ausfälle: Produkte können nicht zeitnah produziert werden und eine Bestellkette bildet sich

wegen Kohleknappheit und härteren Durchsetzungen von Emissionsvorgaben ist es bereits im September 2021 zu Stromknappheit gekommen, die die Bürger und die Wirtschaft stark beeinträchtigen

zu volle Container bedeuten zu wenig Platz für weitere Produkte

Rewe, Edeka und Co: Manche Marken

Nun sind auch große Marken wie Coca-Cola, Ferrero, Bahlsen, Lorenz, Mars betroffen, wie der „Express“ berichtet. Bisher haben die Engpässe eher Lieferketten bei Non-Food-Produkte beeinträchtig, doch das ändert sich jetzt.

Rewe, Edeka und Co: Jetzt sind auch Softdrinks und Knabbereien von den Lieferengpässen betroffen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / STPP

Damit wollen die Supermärkte aber keine Panik verbreiten und geben sofort die Entwarnung: Eine grundsätzliche Versorgung kann nach wie vor gewährleistet werden. Es kann lediglich dazu kommen, das bestimmte Marken in den kommenden Wochen eine Weile nicht in den Regalen auftauchen werden.

Doch etwas ganz anderes bereitet den Unternehmen Sorgen...

Rewe, Edeka und Co: Produktmangel lässt die Preise steigen

„Explodierende Preise für Rohstoffe, Bauteile und Energie, steigende Frachtkosten im globalen Handel, Probleme in Lieferketten: Es ist dieser Dreiklang, der fast jedem Unternehmen Sorgen bereitet. Viele Hersteller nennen steigende Produktionskosten als Grund für starke Preiserhöhungen“, schreibt der „Express“ dazu.

Die Lieferengpässe werden uns auch während der Weihnachtszeit begleiten. Experten vermuten sogar, einen Engpass bis weit ins neue Jahr. (ali)