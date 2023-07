Wie sieht das Einkaufen der Zukunft bei Rewe, Edeka und Co. aus? Gar keine Kassen mehr, alles muss per Smartphone gescannt werden und abgerechnet wird dann automatisch an der Tür? Ein paar dieser Innovationen haben einige Kunden bereits kennengelernt.

Doch was jetzt wieder Neues bei Rewe, Edeka und Co. möglich wäre, dürfte selbst ihren Horizont sprengen.

Rewe, Edeka und Co: Irre Zukunftsaussichten

KI findet mittlerweile in verschiedenen Bereichen des Lebens Anwendung – und offenbar auch beim Einkaufen. In sogenannten „Smart Stores“ oder auch „24/7-Stores“ sollen Kunden rund um die Uhr einkaufen können. Personal braucht es dann nicht mehr, denn die Bezahlung läuft 100 Prozent automatisch ab.

Derartige Konzepte wurden zuletzt bei den Retail Innovation Days 2023 vorgestellt. Sie sollen das Personalmangelproblem und den Kostendruck der Supermärkte und Discounter lösen. Allerdings dürften die notwendigen Investitionen die meisten zuerst abschrecken. Bisher bietet es sich sowieso nicht für größere Läden an.

Das testen Rewe und Edeka bereits

Das Smart-Store-Konzept findet schon jetzt in über 80 Filialen in Deutschland Anwendung. Unter anderem bei Rewe gibt es bereits zwei Pick&Go-Standorte. Dort verfolgen Kameras und Scanner den Einkauf der Kunden. Wenn die den Store verlassen, bucht die Rewe-App automatisch das Geld vom Konto ab.

In Offenburg gibt es zudem eine Edeka-Filiale, die nach dem „Automated Boxes“-Prinzip funktioniert, berichtet „HNA“. Ein Roboter sucht dabei die gewünschten Produkte zusammen und legt sie in eine Ausgabe. Auch hier braucht es weder Kasse noch Personal.