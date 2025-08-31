Bier-Alarm bei Rewe und Edeka – fatale Folgen für Kunden!

Die Schöfferhofer Weizenbier GmbH hat eine wichtige Warnung zu Sixpacks des Schöfferhofer Weizen-Mix Grapefruit Alkoholfrei herausgegeben. Aufgrund einer Störung im Packprozess könnten in einzelnen Sixpacks auch Flaschen der alkoholhaltigen Variante enthalten sein. Diese Sixpacks sind unter anderem bei Rewe und Edeka erhältlich.

Die alkoholhaltigen Flaschen tragen zwar eindeutige Etiketten, sind aber aufgrund der als „Alkoholfrei“ gekennzeichneten Umverpackung für Verbraucher schwer zu erkennen, wie „produktwarnung.eu“ berichtet. Dadurch besteht das Risiko, dass Alkohol konsumiert wird, obwohl man dies vermeiden möchte. Die Warnung betrifft besonders Kunden, die bei Rewe und Edeka das Produkt gekauft haben.

Kunden von Rewe & Co. müssen aufmerksam sein

Verbraucher, die seit dem 21. Juli 2025 Sixpacks mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 07.26 bei Rewe, Edeka oder anderen Händlern erworben haben, sollten die Flaschen vor dem Genuss genau prüfen. Die Etiketten auf Vorder-, Hals- und Rückenetikett sowie auf dem Kronenkorken geben Hinweise auf den Alkoholgehalt.

+++Salami bei Edeka, Rewe & Co. – Zuhause erreicht sie die Nachricht+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wenn die Etiketten „Alkoholfrei“ ausweisen, müssen Verbraucher nichts unternehmen. Diese Flaschen sind für alle unbedenklich, auch für Menschen, die keinen Alkohol trinken möchten. Die betroffenen Sixpacks werden bei Rewe und Edeka weiterhin verkauft, jedoch mit Warnhinweisen versehen.

So enttarnst du fehlerhafte Produkte

Flaschen, die den Hinweis „Alk. 2,5% vol.“ deutlich sichtbar tragen, sind alkoholhaltig. Menschen, die Alkohol trinken möchten, können diese Flaschen bedenkenlos genießen. Wer jedoch auf Alkohol verzichten will, sollte diese Flaschen nicht konsumieren.

Mehr Themen für dich:

Kunden, die bei Rewe, Edeka oder anderen Händlern versehentlich alkoholhaltige Flaschen aus den Sixpacks erhalten haben, können sich an den Verbraucherservice von Schöfferhofer wenden. Die Kontaktadresse lautet: info@schoefferhofer.de. Dort erhalten Betroffene Ersatz.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.