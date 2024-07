Rewe: Riesen-Zoff um E-Auto-Parkplätze – so will Supermarkt gegen Falschparker vorgehen

Auf immer mehr Supermarktparkplätzen finden sich auch Parkplätze für Elektroautos. Hier können die Besitzer ihre Autos während des Einkaufs bequem aufladen. Leider kommt es hin und wieder vor, dass ein Verbrenner den Parkplatz mit der Ladesäule blockiert. Einen Rewe-Kunden brachte dieser Anblick besonders in Rage. Auf Facebook teilte der Besitzer eines Elektroautos ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie ausgewiesene Parkplätze für Elektroautos von Verbrennern blockiert werden.

In den Kommentaren entbrannte daraufhin eine regelrechte Diskussion (wir berichteten hier darüber). Dabei haben sich auch andere Nutzer darüber aufgeregt, warum Parkplätze mit Ladestationen zu Unrecht von Verbrenner-Fahrzeugen blockiert werden. Wir haben daraufhin bei Rewe nachgehakt.

Rewe: E-Parkplätze von Verbrennern blockiert?

Schaut man sich die Diskussion auf Facebook an, findet man viele Nutzer, die das Problem zu kennen scheinen. Problematisch sei, so einige Nutzer, dass die Ladesäulen zu nah am Eingang platziert seien. Dadurch würden sich einige der fauleren Rewe-Kunden dort parken, obwohl sie ihr Auto gar nicht aufladen müssen und können. Auf Nachfrage bei Rewe bestätigte der Supermarkt der Redaktion jedoch, dass das Problem nicht flächendeckend bekannt sei.

+++ Rewe-Kunde bringt Pfandflaschen weg – Kassierer trifft der Schlag +++

„Eine echte Problematik, die nicht Einzelfälle sind, ist uns nicht bekannt“, erklärte ein Sprecher von Rewe. Handelt es sich bei dem in der Diskussion stehenden Thema also nur um einen Einzelfall? „Bei entsprechenden konkreten Hinweisen von Kund:innen gehen wir denen nach“, erklärte der Pressesprecher weiter. Heißt konkret: Wer mit seinem E-Auto vor den entsprechenden Parkplätzen steht, diese aber blockiert, sollte sich wohl in der Filiale melden.

Abschleppen zulässig

Wer seinen Verbrenner auf einem Parkplatz für Elektrofahrzeuge abstellt, riskiert, abgeschleppt zu werden. Das hat das Oberverwaltungsgericht Münster entschieden, wie der ADAC mitteilt. Wer unberechtigt auf einem gekennzeichneten E-Parkplatz parkt, muss mit einem Bußgeld von 55 Euro rechnen. Wird das Auto abgeschleppt, wird es noch teurer.