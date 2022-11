Rewe bietet Döner an – und löst eine Welle der Wut aus

Wo holst du dir deinen Döner? Beim Imbiss oder bei Rewe?

Der Supermarkt bietet an der heißen Theke auch Döner an – allerdings für einen Preis, mit dem Kebab-Buden nicht mithalten können. Das Fladenbrot mit Fleisch und Gemüsefüllung kostet heutzutage meist schon über fünf Euro – nicht so bei Rewe.

Dort geht das Fast-Food vergleichsweise günstig über den Tisch. Die Kunden freuen sich darüber, doch andere Anbieter geraten dadurch mächtig ins Schwitzen.

Rewe macht Döner-Buden Konkurrenz

Zumindest preislich ist der Döner im Supermarkt kaum zu schlagen. Für nur 3,50 Euro bietet Rewe seinen Kunden die Dönertasche an. Dabei kostet die anderswo meist zwischen fünf und sechs Euro oder sogar 7,50 Euro, wenn man Pech hat. Bei der anhaltenden Inflation ist das beinahe „normal“.

Dass der Supermarkt das beliebte Fast Food vergleichsweise günstig anbietet, verschafft ihm somit einen eindeutigen Marktvorteil. Dabei ist die Portion hier nicht mal kleiner als anderswo. Selbst der Schafskäse, den viele Buden mit 50 Cent zusätzlich berechnen, ist hier im Preis inbegriffen.

Imbiss-Besitzer gehen auf die Barrikaden

Verständlicherweise gehen Dönerbuden-Besitzer bei diesem Angebot an die Decke. Wie „echo24“ berichtet, seien sie wütend, weil sie bei dem Preis nicht mithalten könnten. „Klar, dass eine riesige Supermarktkette solche Preise anbieten kann und wir kleinen Ladenbesitzer da in die Röhre schauen“, beschwert sich ein Unternehmer. „Würde ich meinen Döner noch für 3,50 Euro verkaufen, könnte ich in vier Wochen zumachen“, ist er sich sicher.

Wie lange Rewe das Angebot zu dem niedrigen Preis aufrechterhalten kann, ist allerdings ebenfalls fraglich. Denn die Folgen der Inflation könnten dem Markt auf Dauer zu schaffen machen. Eine Erhöhung der Döner-Preise ist daher nicht ausgeschlossen.