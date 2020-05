Rewe mit brandneuer Idee: DAS können Kunden jetzt im Supermarkt machen ...

Brandneue Idee bei Rewe! Der Einzelhandel passt sich während der Corona-Krise den Kunden immer mehr an. Die Einkaufswagen gelten bislang als Keimschleuder, werden daher von Mitarbeitern regelmäßig desinfiziert. Doch das geht noch besser, wie Rewe jetzt mit einer Neuerung beweist!

Rewe hat brandneue Idee

Die alltäglichen Dinge bedürfen derzeit großen Aufwand. Vor den Läden stehen die Menschen schlage, Personal achtet am Eingang, ob die Kundschaft eine Masken trägt.

Und das alles, damit das Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken, so gering wie möglich bleibt. Doch was ist mit den Oberflächen auf den Einkaufswagen? Mühsam müssen Mitarbeiter jeden Wagen zwischendurch desinfizieren. Dabei bringen sie sich womöglich noch in eigene Gefahr. Das muss doch irgendwie besser gehen.

Maschinen sollen Einkauf erleichtern

Deshalb setzt Rewe jetzt auf eine Art Waschanlage für Einkaufswagen. Das Start-up Saiko hat eine clevere Vorrichtung, namens „Desocube“, entwickelt, in die der Wagen hineingeschoben und auf Knopfdruck gereinigt wird. Anschließend steht in den Märkten Desinfektionsmittel für die Hände bereit, berichtet „Chip“.

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften" ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020)

Der Desocube wird derzeit bei einigen Rewe-Märkten in Hessen und Westfalen getestet. Ab Juni 2020 könnte es sein, dass die Maschine auch in weitere Märkten, wie Edeka, Lidl. Kaufland und Co., in ganz Deutschland für Kunden bereitsteht.

Rewe hat brandneue Idee, um Kunden vor Coronavirus zu schützen. (Symbolbild) Foto: imago images / Jan Huebner

