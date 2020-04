Rewe: Kundin geht in Supermarkt – nach DIESER Entdeckung ist sie stinkwütend

Da stimmt doch etwas nicht, dachte sich eine Kundin von Rewe beim Einkauf.

Als sie ein Detail sah, ist sie so empört, dass sie sich später auf der Facebook-Seite von Rewe beschwert. Sie postete ein Foto ihrer Entdeckung auf der Seite und konfrontierte Rewe mit dem Fund. Und die Supermarkt-Kette reagierte sofort.

Rewe: Kundin geht in Supermarkt und ist fassungslos

Die Rewe-Kundin ging gerade durch die Gemüsetheke, als sie eine Werbung sah, auf der Zucchini abgebildet war. Darüber stand: „Natürlich unverpackt“. Sie blickte auf die Ware, dann kochte sie vor Wut.

Unter dem Werbeschild lagen ausschließlich in Plastik verpackte Produkte wie Rucola-Salat. Die Frau wandte sich mit dem Foto via Facebook an Rewe. Dazu schreibt sie: „Keine der Bio-Waren unter der 'Unverpackt'-Werbung für unverpackte Bio-Waren waren unverpackt!“

Rewe mit Erklärung

Ein Facebook-User witzelt dazu: „Das ist ein Werbefehler...es sollte 'natürlich umverpackt!' heißen.“ Dann reagierte auch Rewe selber auf die Beschwerde der Kundin und erklärt: „Da jedes Produkt andere Anforderungen an die Verpackung stellt, müssen wir uns jeden Artikel einzeln ansehen – das braucht einfach etwas Zeit.“

Weiterhin heißt es in der Erklärung des Lebensmittelmarktes, dass dies nicht bedeute, dass in der Zwischenzeit nichts passiere. So biete Rewe beispielsweise Süßkartoffeln mit einem Laserlogo an, bei Bananen habe das Unternehmen die Folienverpackung auf Klebebanderolen oder Klebeetiketten umgestellt und Äpfel sowie Birnen würden in Graspapierschachteln angeboten.

Die Kundin reagierte erneut. Sie habe zwar Verständnis für die zeitliche Verzögerung, etwas anderes stört sie jedoch: „Aber dann damit zu werben, dass immer mehr Bio-Produkte unverpackt erhältlich sein und darunter kein einziges unverpacktes Produkt zu platzieren (ja wo sind denn dann diese unverpackten Waren?) gleicht meiner Meinung nach einer Werbelüge.“

Rewe in der Corona-Krise

