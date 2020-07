Rewe: Kunde bestellt beim Lieferservice – und erlebt eine böse Überraschung

In Supermärkten während der Corona-Krise einkaufen zu gehen, macht nicht wirklich Spaß. Lange Warteschlangen, die störende Gesichtsmaske, eine beschlagene Brille. Zum Glück bietet Rewe auch einen Lieferservice an.

Doch der scheint in Corona-Zeiten nicht zwingend immer gut zu funktionieren. Zumindest berichtet das ein Rewe-Kunde jetzt bei Facebook.

Rewe: Kunde bestellt während Corona-Krise beim Lieferservice – böse Überraschung

Der Rewe-Kunde wollte sich in Zeiten von Corona den Gang zu Rewe sparen und online Lebensmittel bestellen. Doch was er dann erlebte, konnte er nicht glauben. Im Nachhinein bereute er sogar die Bestellung.

„Haben uns gefreut, dass Sie das anbieten, aber nach knapp vier Wochen keine Lieferung“, schreibt er bei Facebook. Er war nicht nur enttäuscht, sondern auch sauer, denn: „Andere wären verhungert!“

Der Kunde habe seinen Einkauf deshalb stornieren wollen, aber das ging offenbar nicht. Stattdessen hat er eine Mail von Rewe erhalten, in der es hieß: „Ihre Bestellung befindet sich derzeit in Bearbeitung und wird für den Versand vorbereitet. Eine Stornierung ist daher nicht mehr möglich. Sie erhalten eine Versandbestätigung per E-Mail, sobald sich Ihre Bestellung auf dem Weg zu Ihnen befindet. Für die Verzögerungen bitten wir um Entschuldigung.“

Für den Mann ist das Vorgehen des Supermarktes allerdings eine „absolute Frechheit“, wie er findet. Deshalb sagt er: „Wir werden Sie nicht weiterempfehlen und auch das meiste retournieren, denn das ist schon der Hammer!“

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften" ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020)

Rewe entschuldigt sich für Ablauf

Rewe reagierte bei Facebook schließlich auf die Beschwerde des Kunden und schreibt: „Wir möchten uns bei Ihnen für die Umstände entschuldigen. Das soll so natürlich nicht ablaufen, daher gehen wir der Sache gern einmal genauer für Sie auf den Grund. Bitte schreiben Sie uns hierfür eine private Nachricht mit Ihrer E-Mail-Adresse, Ihrem Klarnamen und der Bestellnummer. Wir leiten das Ganze anschließend zur Überprüfung an unsere zuständigen Kollegen weiter.“

Ob der Kunde seine Lieferung am Ende erhalten hat - oder zumindest sein Geld zurück - ist nicht bekannt.

Eine Bestellung beim Lieferdienst von Rewe ging für einen Kunden gründlich daneben. (Symbolbild) Foto: imago images / Jochen Tack; imago images / Sven Simon; Montag: DER WESTEN

Fest steht jedoch: Online-Lieferungen stehen wegen ihrer schlechten Umweltbilanz in der Kritik. Auch das Sterben des Einzelhandels in den Städten sei eine negative Folge des Online-Shopping.

Doch nicht nur bei Bestellungen fragen sich Kunden, ob so lange Wege wirklich nötig sind. Eine andere Rewe-Kundin war ebenfalls nicht begeistert, als sie im Supermarkt einkaufen ging. Als sie die Kartoffeln erblickt, wird sie mächtig sauer. Mehr dazu hier>>>

