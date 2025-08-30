Rewe will nicht mehr tatenlos dabei zusehen, was Kunden machen – „Anzeige ist raus“

Eigentlich heißt es im Supermarkt ja „Der Kunde ist König“ – doch das bedeutet eben nicht, dass Kunden sich ohne Sorge um Konsequenzen einfach alles erlauben dürfen. Schließlich gibt es in jeder Filiale von Rewe, Edeka & Co. ja auch so etwas wie eine Hausordnung. Und den so genannten „Anstand“ sollte man auch nicht komplett außer Acht lassen.
Doch in einer Rewe-Filiale sah sich die Marktleitung offenbar dazu gezwungen, etwas gegen das Fehlverhalten seiner Kundschaft zu unternehmen. Ein Warnzettel mit deutlichen Worten musste ans Kühlregal geheftet werden – weil es wegen eines Kult-Getränks wohl immer wieder zu unschönen Szenen kam.
Rewe warnt Capri-Sun-Fans
Im Online-Forum „Reddit“ postete ein Nutzer im Subreddit „Aber bitte laminiert“ ein Foto aus seiner lokalen Rewe-Filiale. Vor den Kartons mit den fruchtigen Capri-Sun-Drinks, die viele Kunden seit ihrer Kindheit kennen und lieben, musste die Rewe-Marktleitung nun einen Warnhinweis anbringen.
Denn der Rewe verkauft die Capri-Sun-Tüten nicht einzeln, sondern nur in 10er-Packs für 4,29 Euro. Wer also nur eine einzelne Tüte für den schnellen Durst will, ist hier falsch. Doch offenbar sind einige Kunden derart versessen auf Capri-Sun, dass sie einfach auf die Regeln des Rewe pfeifen, die Kartons aufreißen und sich eine einzelne Tüte schnappen. Die Kunden, die später ein 10er-Pack auf Vorrat kaufen wollen, bekommen dann nur acht oder neun Tüten in einem beschädigten Karton ab.
Darauf hat der Rewe-Chef vor Ort nun endgültig keine Lust mehr. „Das Aufreißen der 10er Packs Capri-Sun ist nicht gestattet!“, schimpft er ihn Großbuchstaben auf dem laminierten Aushang. „Es sind schließlich 10er-Packs. Logisch, oder etwa nicht? Wir kommen ja auch nicht zu Ihnen nach Hause und öffnen ihre Vorräte. Oder vielleicht doch?“ Er verweist auf ein Regal weiter oben, in dem einzelne Capri-Sun-Tüten angeboten werden.
Wer weiterhin jedoch die Kartons aufreißt und sich daraus bedient, muss künftig an der Kasse 2 Euro pro Tüte zahlen. „Bearbeitungsgebühr wegen der mutwilligen Zerstörung der Packung“, erklären die Rewe-Chefs im Aushang – und fügen ironisch hinzu: „Anzeige ist raus.“
In den Kommentaren unter dem Beitrag sorgt der Aushang für Lacher – aber auch für Kopfschütteln. „Jedes Schild hat seine Vorgeschichte“, stellt ein fassungsloser Nutzer fest. Ein anderer User dagegen findet die Formulierung auf dem Zettel etwas zu viel des guten: „Wenn man den Azubi den Zettel schreiben lässt und sagt, es darf ruhig ein bisschen humorvoll sein.“