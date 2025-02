Rewe: Kunden entlarven Trick bei Bonusprogramm – er umgeht ein lästiges Problem

Das neue Bonusprogramm von Rewe zieht weite Kreise. Viele Kunden dürften sich in den letzten Wochen mittlerweile daran gewöhnt haben, ihre Payback-Karte beim Supermarkt-Riesen in der Tasche zu lassen und stattdessen die Handy-App zu zücken. Selbst für Schokoladenhersteller Ritter Sport scheint das neue Programm von Rewe ein Vorbild zu sein, kommt er jetzt mit seiner eigenen Bonus-Idee um die Ecke (unsere Redaktion berichtete).

Doch nach all der Eingewöhnungszeit und Kritik, die es bereits für das neue Programm beim Supermarkt-Riesen hagelte, wurde auch schnell ein Problem samt Lösung entlarvt.

Rewe: Kunden haben nur eine Frage

Auf „Reddit“ ist das Thema Rewe-Bonusprogramm bereits in aller Munde und wird heiß diskutiert. Auch wenn vielen klar ist, dass das nur dazu dient, ein individuelles Käuferprofil zu erstellen, um das Kaufverhalten der Kunden zu untersuchen, wollen viele auf die angepriesenen Rabatte nicht verzichten. Viele werfen den Supermärkten und Discountern jetzt aber auch Preisintransparenz vor, die Verbraucherschützer zu juristischen Schritten bewogen hat. Mehr dazu liest du hier >>>.

Anders als beim Punkteprogramm Payback greifen Rewe-Kunden jetzt auf keine Plastikkarten mehr zurück, sondern nehmen am Bonusprogramm lediglich per App teil. Doch was tun, wenn die App gerade mal hakt, das kostenlose Wlan-Netz bei Rewe überlastet ist oder man sein Handy zu Hause vergessen hat? Müssen Kunden dann automatisch auf ihre Bonuspunkte verzichten?

+++ Rewe macht Ernst bei neuem Bonusprogramm – das kommt jetzt auf Kunden zu +++

Kunde entlarvt Bonus-Trick

Das fragte sich jetzt auch ein Reddit-Nutzer. „Warum dieses ganze ‚Bonus-Programm nur noch in der Rewe-App‘? Kann man nicht einfach einen Screenshot des QR-Codes ausdrucken und dann an den Scanner halten?“ Und scheinbar war er mit dieser Frage nicht alleine, denn das Thema scheint vielen bereits bekannt zu sein. „Ist immer schlimm, wenn beim Bezahlen die App ausgeloggt wird, weil man ja unter einer anderen IP als sonst surft“, klagt etwa ein Rewe-Kunde sein Leid.

Dass man aber auch mit einem Screenshot oder ausgedruckten Foto des benötigten QR-Codes sammeln kann, scheinen viele bereits erfolgreich erprobt zu haben. „Ja, geht. Ich habe den Code ausgedruckt und im Portemonnaie, weil ich das Handy nicht immer dabei habe. Die Kassiererinnen gucken manchmal etwas seltsam, aber wenn der Scanner piepst und sie sehen, dass der Code akzeptiert wird, ist alles gut“, weiß etwa ein Mann. „Ja, das geht, nutze nur den QR-Code im Wallet“, schlägt auch ein anderer vor.

Und nicht nur bei Rewe soll der Trick von Erfolg gekrönt zu sein. Auch bei Lidl und Kaufland scheinen Kunden schon ähnlich positive Tests gemacht zu haben. Vor allem bei Paaren oder gemeinsamen Haushalten scheint der Trick häufiger angewendet zu werden. So kommt man ja theoretisch auch schneller an seine Bonuspunkte. Kunden sollten sich aber besser schon mal eine Ausrede zurechtlegen, denn gern gesehen scheint der Trick bei Kassierern nicht zu sein, wie einige Reddit-Nutzer offenbaren.