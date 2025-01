Rewe-Kundin macht Großeinkauf – neues Bonusprogramm bringt sie auf die Palme: „Nicht euer Ernst“

Mit dem Ende von 2024 endet auch bei Rewe eine Ära, denn der Supermarkt hat am 29. Dezember 2024 die Zusammenarbeit mit Payback beendet. Als Ersatz gibt es jetzt ein neues Bonusprogramm „Rewe Bonus“, das jedoch von den Kunden bisher nur mit gemischten Gefühlen aufgenommen wird. Nach einem Großeinkauf berichtet eine Kundin jedoch, dass sie mit dem neuen Programm überhaupt nicht zufrieden ist.

Dabei hört sich das neue Bonusprogramm „Rewe Bonus“ in der Theorie eigentlich nicht schlecht an. Statt Punkten, wie bei Payback, kann man bei diesem nämlich Guthaben in Form von Euro sammeln. Bei jedem Einkauf bei Rewe wächst dann das Guthaben durch Bonusaktionen und Coupons. Wie das Unternehmen verspricht, kann man dann beim nächsten Einkauf das Guthaben einlösen und richtig sparen​.

Rewe: Nur Rabatt auf bestimmte Produkte

Hört sich eigentlich vielversprechend an, jedoch werden jetzt viele Kundenstimmen laut, die das neue Bonusprogramm von Rewe kritisieren. Laut dem Erfahrungsbericht von einer Nutzerin auf Facebook hat sie bei einem Großeinkauf fast gar kein Geld gespart. Sie berichtet: „Ich habe heute über 120 Euro bei REWE bezahlt. Was habe ich bei diesem ‚tollen‘ Bonusprogramm gespart? Ganze 0,38 Euro. Leute, das ist nicht euer Ernst. Den Bonus gibt es nur bei Artikeln, die man eh nicht braucht.“

Man erhält nämlich nicht Rabatt auf das ganze Sortiment von Rewe, sondern nur auf ausgewählte Produkte. Auf Instagram berichtet so unter anderem ein Kunde: „Ich weiß noch nicht so recht, ehrlich gesagt, ob dieses Bonussystem was für mich ist. Rabatt auf Feuerwerk finde ich schon mal blöd, weil ich keins kaufe.“ Viele Kunden berichten auch, dass ihnen der Abschied von Payback schwerfällt.

Auch wenn auf den sozialen Medien einiges an Kritik hagelt, gibt es ebenfalls auch positive Rückmeldungen. In den Kommentaren auf Facebook berichtet so unter anderem eine Nutzerin: „Gestern habe ich für 88 Euro eingekauft und fast 10 Euro Bonus schon. So ist es mir lieber als die Payback-Punkte, wo es ewig geht, bis man was Brauchbares bekommt.“ Ein Vorteil von „Rewe Bonus“ – man muss nicht lange sammeln, bis man etwas für seinen Einkauf erhält.

Meinungen gehen stark auseinander

In den Kommentaren finden sich auch weitere positive Meinungen von Kunden, wie unter anderem „Finde ich mega“ oder auch „unkompliziert und top“. Jedoch gibt es auch viele Nutzer, die das neue Bonussystem von Rewe ablehnen. Zum Beispiel liest man in den Kommentaren Aussagen wie: „Also mir gefällt das neue System nicht“ und „Nein danke“.

Die Gemüter über das neue Bonussystem „Rewe Bonus“ gehen stark auseinander, jedoch ist das neue System ja auch erst seit kurzer Zeit auf dem Markt. Es bleibt abzuwarten, ob in Zukunft alle Kunden von dem Payback-Ersatz überzeugt werden können.