Rewe Bonus, Lidl Plus und Co.: Kunden haben die Schnauze voll! „Grenzwertig“

Supermärkte und Discounter werben mit Apps wie Rewe Bonus und Lidl Plus. Sie versprechen Kunden vor allem eines: Sparen, sparen, sparen! Doch die Angebote kommen nicht bei allen Kunden gut an.

Beim Wechsel von Payback auf Rewe Bonus kassierte Rewe Kritik. Mittlerweile haben sich viele mit der Änderung abgefunden und nutzen das Angebot. Jetzt gibt es allerdings die nächste Klatsche für den Supermarkt.

Kunden kritisieren Rewe Bonus, Lidl Plus und Co.

In einem Reddit-Post kritisiert ein Rewe-Kunde: „Am Anfang hatte Rewe Bonus den Weggang von Payback ganz gut kompensiert. Gute Aktionen, halbwegs vernünftiges Stufen-Programm und gute Kombi-Angebote aus Rabatten und Rewe Bonus. Jetzt ist davon nur noch wenig übrig.“

Er behauptet: In den ersten vier Monaten habe er im Schnitt jeweils 25 Euro Bonus-Guthaben erhalten. Im Mai und Juni seien es hingegen jeweils 10 Euro gewesen, ohne geändertes Kaufverhalten. Er ist mit seinem Frust nicht alleine.

„Das ist sehr grenzwertig“

Andere User kommentieren: „War doch zu erwarten, dass das Cashback mit der Zeit nachlässt“ und „Bin unter anderem deswegen von Rewe direkt zu Edeka gewechselt.“ Bei anderen Supermärkten und Discountern muss es jedoch nicht zwangsläufig besser sein.

„Ich habe Lidl Plus ausprobiert. Das ist sehr grenzwertig. Wenn du dir die Mühe machst, findest du schon Angebote, die du auch kaufst, wie Reis oder Fisch. Aber die sind dann halt 15 Prozent reduziert. Wenn man bedenkt, dass man sich die Mühe macht, und dann eventuell was kauft, das man sonst nicht gekauft hätte, wegen 15 Prozent“ schreibt eine andere Nutzerin. Sie ist der Meinung, dass es sich nicht lohne.

Ob sich die Apps und die Angebote letztendlich rentieren oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Fest steht jedoch: Sparen kann man durchaus ‒ wenn auch nicht so viel, wie es sich wohl einige wünschen.