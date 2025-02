Kunde nutzt Rewe Bonus-App – als er die Abrechnung sieht, trifft ihn der Schlag

Seitdem Rewe sich Anfang des Jahres von dem Payback-Programm verabschiedet und mit der Rewe Bonus-App sein eigenes Punktesystem eingeführt hat, hagelt es viel Kritik. Viele Kunden wünschen sich Payback zurück oder scheitern an technischen Problemen (hier mehr dazu).

Ein Rewe-Kunde wollte die App aber nun nutzen, als er feststellte, dass plötzlich sein gesamtes angesammeltes Guthaben weg war. Er ist nicht der einzige mit dem Problem!

Rewe Bonus: Kunde um 35 Euro betrogen

In dem Online-Forum Reddit schildert der Rewe-Kunde seine bittere Erfahrung. So wurde er gegen 17.59 Uhr erst per App darüber informiert, dass eine andere Person mit ihm Punkte sammeln möchte, was den Mann zunächst nicht stutzig machte, weil das eine normale Funktion des Programms ist. Dann wurde es allerdings verdächtig: „Um 18:03 Uhr kam die Nachricht, dass wir jetzt gemeinsam sammeln und unser Guthaben zusammengelegt wurde. Um 18:16 Uhr wurde in einem Rewe in Hamburg von unserem Guthaben (20 Euro von mir und 15 Euro von dem Scam-Account) eine 35 Euro-Paysafe-Karte gekauft.“ Knapp eineinhalb Stunden später wurden die Accounts wieder getrennt, schreibt der Reddit-Nutzer.

In den folgenden Stunden erhielt der Rewe-Kunde weitere Einladungen von betrügerischen Accounts, die Punkte zusammenzulegen. Das alles bemerkte der Mann erst am nächsten Tag und kontaktierte den Rewe-Kundendienst. „Die Dame wusste anscheinend schon von solchen Problemen und sagte mir, dass meine Daten in Sicherheit sind und es sich nur um einen Fehler gehandelt habe, die Kollegen melden sich bei mir“, so der Reddit-Nutzer weiter. Tatsächlich wurden ihm die 35 Euro kurz danach „aus Kulanz“ wieder gutgeschrieben – für den Rewe-Kunden geht es aber um etwas ganz anderes.

„Was bedeutet hier denn Kulanz? Wie können die Ihren Account einfach mit meinem Verbinden? Meine E-Mail und fast alles andere ist mit 2FA gesichert, da kommt mit Sicherheit keiner mal eben rein, die müssen doch irgendwie wissen, dass ich die Rewe-App nutze und dort auch Guthaben vorhanden ist?“, regt er sich auf. „Ich möchte wissen, wie die an meine E-Mail gekommen sind und wie die Ihre Rewe App verbunden haben, da scheint ja eine erhebliche Sicherheitslücke zu existieren?“

Rewe Bonus: Kunden sollten sofort handeln

Laut der Tech-Webseite „Appdated“ ist das Problem des Reddit-Nutzers aktuell kein Einzelfall. Mehrere Nutzer berichteten von Transaktionen durch Dritte, wobei nach wie vor unklar ist, wie diese an die Daten in der App gekommen sind und wo genau die Sicherheitslücke liegt.

Vorsorglich sollten Rewe-Kunden ihr Guthaben in der Bonus-App aktuell besser verbrauchen und regelmäßig die App sowie E-Mails checken. Auf Reddit raten zudem einige Nutzer, sich in einem solchen Fall an „Rewe Digital“, die Entwickler der App oder die Bundesnetzagentur zu werden.