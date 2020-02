In einem Rewe-Markt in Bayern soll sich seit drei Monaten ein Vogel niedergelassen haben. (Symbolbild)

Rewe: Kleiner Vogel lebt seit Monaten in Supermarkt in Bayern – jetzt gibt es einen bösen Verdacht

Wolfratshausen. Rewe hat nen' Vogel – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn in einer Rewe-Filiale in Bayern lebt seit einigen Monaten ein kleiner Vogel. Der Piepmatz möchte den Markt einfach nicht verlassen. Ein Rewe-Kunde hat einen schrecklichen Verdacht, was jetzt mit dem Tier passieren soll, schreibt der „Münchner Merkur“.

Mann hat Verdacht: Rewe will Vogel abschießen

In dem Rewe-Markt am Hans-Urmiller-Ring in Wolfrathausen in Bayern sorgt ein Vogel, vermutlich ein Spatz, für Aufsehen. Ein Kunde vermutet, dass das Tier sein ungewöhnliches Zuhause selbst nicht mehr verlassen kann. „Er ist wohl während der warmen Jahreszeit durch die ständig offenen Türen in die Verkaufshalle geflogen. Jetzt sind die Türen auf Automatikbetrieb gestellt und öffnen sich nur bei Publikumsverkehr“, sagt er.

Der Mann aus Bayern hat einen bösen Verdacht. Am Mittwoch habe er davon gehört, dass der Vogel abgeschossen werden solle. Der Tier-Liebhaber ist entsetzt. Will den Tod des Vogels unbedingt verhindern.

Ein kleiner Sperling hält eine Rewe-Filiale in Bayern auf Trab. (Symbolbild) Foto: imago images / HärtelPress

Eine Rewe-Pressesprecherin gibt Entwarnung: „Der Vogel soll nicht abgeschossen werden. Dies war nie geplant.“ Die Mitarbeiter versuchen den Vogel lebend aus der Filiale zubekommen. Laut dem Unternehmen halten die Angestellten die Eingangstüren für eine längere Zeit offen – solange es die Temperaturen zulassen.

---------

Mehr zum Thema Rewe:

Edeka und Rewe: Eingeschweißtes Obst vor dem Aus? Supermärkte testen jetzt Alternative

Rewe: Kundin macht ein Foto in Gemüseabteilung – und übersieht dabei tatsächlich DAS

Rewe mit krasser Neuerung! Bald kannst du an der Kasse ...

---------

Doch das Tier scheint sich bei Rewe heimisch zu fühlen. Bisher flog der Vogel nicht davon. Der Supermarkt ist ratlos. Beim Landesbund für Vogelschutz holen sich die Verantwortlichen Hilfe. Die Mitglieder versuchten den Piepmatz mit einem Kescher zu fangen – erfolglos. Die Decken des Marktes sind viel zu hoch.

+++ Coronavirus: Zwei Chinesen in Thüringen unter Quarantäne ++ Deutschland-Rückkehrer infiziert +++

Auch das Veterinäramt wurde bereits kontaktiert. Rewe will laut dem „Münchner Merkur“ weiterhin die Türen offenhalten und hofft, dass der Vogel bald seine eigene Freiheit wiederhaben will und einfach davonfliegt.

Schäferhund quälte sich mit schrecklichen Schmerzen

Ein schlimmes Ende hat diese Geschichte eines Hundes genommen. Der Vierbeiner konnte seine Schmerzen nicht mehr ertragen. was er deshalb tat, liest du hier >>>