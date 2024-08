Rewe-Kunde kauft Angebot aus der App – an der Kasse stockt ihm der Atem

Wer Woche für Woche den Einkaufswagen durch die Gänge von Rewe und anderen Supermärkten schiebt, könnte meinen, die größte Herausforderung sei die Qual der Wahl im üppigen Angebot. Doch weit gefehlt: Immer wieder kommt es vor, dass Konsumenten durch bestimmte Methoden und Tricks in die Irre geführt werden.

Der aktuelle Fall, um den es hier geht, hat sich in einem Rewe-Markt in NRW zugetragen – aber er könnte sich wohl überall wiederholen. Denn es geht um eines der beliebtesten Getränke der Deutschen: Orangensaft. Aber der Reihe nach.

Rewe-Einkauf plötzlich viel teurer als erwartet

Ob es um die geschickte Platzierung von Produkten, irreführende Preisangaben oder verwirrende Verpackungsgrößen geht – Supermärkte wie Rewe & Co. beziehungsweise die Produkt-Hersteller scheinen mit subtilen Techniken zu operieren, die dazu führen können, dass Kunden mehr für weniger erhalten oder zu Impulskäufen verleitet werden, die sie bei genauer Betrachtung vielleicht vermieden hätten.

Genaue Betrachtung – das ist das richtige Stichwort. Aktuell bewirbt Rewe Fruchtsäfte der beliebten Marke „Hohes C“. 1,49 Euro soll eine Flasche kosten. Mit dem Rabatt-Coupon in der Rewe-App sogar nur 1,39 Euro. Ein guter Preis, wenn man bedenkt, dass Klimawandel und Missernten den Preis für O-Saft seit Monaten immer weiter steigen lassen.

Gold oder schwarz: Laut Rewe soll die Deckelfarbe von „Hohes C“-Säften Einfluss auf den Rabatt haben. Foto: DER WESTEN / Frank Bergmannshoff

Also schnell ins Regal gegriffen: Sechs Flaschen Orangensaft und vier Flaschen Multivitaminsaft landen im Einkaufswagen und schließlich an der Kasse auf dem Band. Doch beim Bezahlen wird der Kunde stutzig. Ihm stockt regelrecht der Atem. So teuer? Das kann doch nicht sein. Es kostet etwas Zeit und Mühe, in der Rewe-App den elektronischen Kassenbon aufzurufen, der Aufschluss gibt. Der Multivitaminsaft wurde korrekt für 1,39 Euro pro Flasche abgerechnet. Aber der Orangensaft? Reguläre 2,89 pro Liter – und kein Rabatt! Wie kann das sein?

„Hohes C“: Rabatt von Deckelfarbe abhängig?

Die Rewe-Kassiererin kann die Sache nicht aufklären, erzählt etwas von unterschiedlichen Saft-Sorten von „Hohes C“, ruft schließlich einen Verantwortlichen. Seine Erklärung: „Hohes C“ sorge für Verwirrung. Denn auf die Deckelfarbe komme es an! Schwarzer Deckel wie bei Multivitaminsaft – Angebotspreis. Goldener Deckel wie beim Orangensaft: regulärer Preis. Nichts davon ist am Warenregal oder in der App erklärt – und so storniert der frustrierte Kunde den Kauf.

Doch die Irritation wird noch größer. Denn „Hohes C“ hat eine ganz andere Erklärung für die Deckelfarben, und die haben mit Rewe-Rabatten gar nichts zu tun. Auf der Facebook-Seite heißt es: „Welchen Saft trinkt ihr morgens am liebsten? Unseren hohes C Orange oder unseren hohes C Multivitamin? Damit ihr sie ab sofort auch immer direkt auseinanderhalten könnt, haben wir ganz einfach an den Deckelfarben gearbeitet. Gold = Purer Orangensaft. Schwarz = Multivitamin und alle anderen hohes C Fruchtsäfte.

Kurios. Was hat der Rewe-Verantwortliche denn da erzählt? Wollte er den Kunden in die Irre führen oder gar von einem Fehler des Marktes ablenken? Oder flunkert etwa „Hohes C“? Wie auch immer: Kunden sollten bei jedem Einkauf genau aufpassen, dass sie nicht in eine Kostenfalle tappen.