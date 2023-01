Rewe mit besonderem Angebot – doch viele Kunden schauen in die Röhre

Besonders während der Inflation und den dadurch steigenden Preisen stürzen sich viele Kunden auf Aktionen und Rabatte. Auch Rewe hat derzeit ein besonderes Angebot in petto.

Wer sich jetzt auf den Weg in den Markt machen will, sollte jedoch auf eine Enttäuschung vorbereitet sein. Schließlich können nicht alle Kunden von dem Deal bei Rewe profitieren.

Rewe begrüßt einen Neuzugang im Markt

Seit Jahren macht sich in Deutschland der Trend zu einer gesünderen Ernährung deutlich. Immer mehr Verbraucher schlagen zum Beispiel vermehrt in der vegetarischen Abteilung zu, statt Fleisch zu kaufen.

Aber auch regionale Produkte stehen immer höher im Kurs. Einige Menschen, die akribisch darauf achten, was sie auf die Gabel bekommen, kehren gerne bei der Food-Kette „Dean & David“ ein.

Laut der „EHI“ bietet das Restaurant seit über 15 Jahren ein buntes Menü und verzichtet dabei auf Geschmacksverstärker, Farb- und Konservierungsstoffe. Jetzt geht das Unternehmen einen Schritt weiter.

Rewe: Einige Kunden gehen leer aus

Zum ersten Mal bietet „Dean & David“ abgepackte Produkte auch im Supermarkt an. In einer Rewe-Filiale eröffnete der erste Shop der Kette. Auf beschaulichen 12 Quadratmetern können sich Feinschmecker an den Smoothies, Bowls und anderen Leckereien bedienen.

Der „EHI“ zufolge profitieren allerdings nicht alle Rewe-Kunden von dem Neuzugang. Bisher ist der Rewe-Markt Passau die einzige Anlaufstelle in Deutschland. In naher Zukunft sollen allerdings auch Standorte in München und Nürnberg folgen.