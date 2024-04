Rewe: Amerikanerin will Brot kaufen – deutsche Kunden rasten aus! „Tut im Herzen weh“

Die Unterschiede zwischen Amerika und Deutschland könnten nicht größer sein. Von der Mentalität bis hin zu alltäglichen Dingen wie Krankenkassen und Supermärkten gibt es viele Unterschiede. Das gilt auch für das Essen. Während Deutschland zum Beispiel dafür bekannt ist, dass es beim Bäcker eine große Auswahl an guten Brotsorten gibt, gibt es in Amerika hauptsächlich Toastbrot.

Als eine Deutsche mit ihrer amerikanischen Freundin zu Rewe ging, wurde dieser Unterschied wieder einmal deutlich. Vor allem dieses Verhalten brachte die deutschen Kunden auf die Palme.

Rewe: Amerikanerin verstößt gegen Brot-Etikette

Als eine junge Frau mit ihrer amerikanischen Freundin in einem Rewe-Markt einkaufen ging, filmte sie dies und stellte das Video auf TikTok. „Kannst du Brot holen?“, fragte sie ihre amerikanische Freundin. Als diese mit zwei Sorten Toastbrot in der Hand zurückkam und fragte, welches sie nehmen solle, wurde der Brotunterschied zwischen Deutschland und Amerika wieder einmal deutlich. „Ich habe nach Brot gefragt, nicht nach Toast“, stellte auch die deutsche Kundin klar.

Auch interessant: Rewe verkündet Neuerung bei Kassenbon – Kunden stocksauer: „Das machen wir nicht mit“

Sie ging mit ihrer Freundin daraufhin an die SB-Automaten, in denen neben süßem Gebäck und Brötchensorten auch verschiedene Arten an Brot angeboten werden. „Das ist echtes Brot“, erklärte sie und griff nach einem dunklen, runden Brot. Doch dann machte die deutsche Kundin etwas, was die User zum Ausrasten brachte: Sie griff ohne Zange oder Handschuh in das Fach und fasste das Brot mit ihren Händen an.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Es tut mir im Herzen weh“

In den Kommentaren tummelten sich die Rewe-Kunden, die sich darüber aufregten, dass sie das Brot einfach so herausnahm. „Es tut mir im Herzen weh, wie sie den Laib mit bloßen Händen packt“, schrieb eine Userin. Und auch ein anderer forderte klar: „Immer mit Handschuh oder Zange das Brot rausnehmen!!“

Das könnte dich auch interessieren:

Es gab aber auch Kunden, die ihr Verhalten verteidigten. „Was habt ihr mit den Handschuhen? Was ich rausnehme, kaufe ich auch, also wo ist das Problem?“, schrieb zum Beispiel einer. Doch die Mehrheit ist sich einig: Wer sich bei Rewe in der Backwarenabteilung bedient, sollte das aus hygienischen Gründen nicht mit bloßen Händen tun.