Vogelgrippe greift um sich – nächste Hamsterkaufwelle bei Aldi, Rewe und Co. steht bevor

Geflügelfleisch und Eier erfreuen sich in Deutschland großer Beliebtheit, wie aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes belegen. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Geflügelfleisch erreichte 2024 einen Rekordwert von 13,6 Kilogramm, 500 Gramm mehr als im Vorjahr. Auch beim Eierkonsum wurde mit 249 Stück pro Person ein neuer Höchstwert erzielt.

Nun könnte die Nachfrage erneut steigen, denn die aktuelle Geflügelpest-Lage verunsichert. Werden Kunden von Rewe, Aldi und Co. demnächst vor geräuberten Regalen stehen?

Rewe und Aldi: Nachfrage nach Eiern steigt

Die deutsche Landwirtschaft kann die gestiegene Nachfrage teilweise stillen. Während Hühnerfleisch durch eine leichte Überproduktion komplett aus heimischer Haltung stammt, werden Enten- und Gänsefleisch größtenteils importiert. Bei Eiern sieht es anders aus: Nur 72 Prozent des Bedarfs wurden 2024 aus deutschen Betrieben gedeckt. Die restlichen Eier stammen aus dem Ausland und sind bei Rewe und Aldi im Regal zu finden.

Die Gefahr durch die Geflügelpest ist für die Branche dennoch besorgniserregend. Laut dem Friedrich-Loeffler-Institut mussten bereits über 500.000 Tiere vorsorglich getötet werden, um die Ausbreitung zu bremsen. Diese Zahl ist bisher nur ein kleiner Anteil von insgesamt 167,3 Millionen Geflügel in über 42.000 Betrieben, wie eine Erhebung vom März 2023 zeigt.

Rewe und Aldi: Biohaltung weiter im Fokus

Besonders bei Legehennen zeigt sich eine deutliche Verteilung: Von den 44,6 Millionen Tieren sind 25,5 Millionen in Bodenhaltung untergebracht, 11,3 Millionen leben im Freiland und 6,6 Millionen werden nach Bio-Standard gehalten. Weniger beliebt ist Kleingruppenhaltung mit 1,2 Millionen Hennen. Bioeier sind bei Rewe und Aldi im Sortiment stark vertreten.

Legehennen schaffen bemerkenswerte Leistungen: Allein im August 2023 wurden in Deutschland von 2.200 Legehennen-Betrieben über 1,2 Milliarden Eier gelegt. Diese beeindruckende Zahl versorgt deutsche Haushalte und Supermärkte wie Aldi und Rewe mit dem beliebten Lebensmittel, auch in Zeiten steigender Nachfrage. Doch die Geflügelpest bleibt eine Herausforderung für die Landwirtschaft. Ergo: Kunden müssen sich zurzeit nicht sorgen – und sollten von Hamsterkäufen absehen. Solange jeder nur so viel einkauft, wie sonst auch, ist für alle gesorgt. Zumal ein Hamsterkauf bei Eiern wenig sinnvoll ist, da diese bekanntlich nicht allzu lange haltbar sind.