Kunden schauen auf Produkte bei Rewe, Aldi und Co. – das fällt ihnen immer öfter auf

Ob Karotten vom Markt, Fleisch vom Bauern um die Ecke oder Eier von den eigenen Hühnern: Vielen Verbrauchern wird immer wichtiger, wo ihre Produkte herkommen. Und nicht nur die großen und kleinen Menschen wollen sich mehr für den Planeten einsetzten, sondern auch Rewe, Aldi & Co.

Doch statt einen eigenen Hühnerstall im Laden aufzubauen, setzten sie auf ein kleines Label. Viele Kunden von Rewe, Aldi & Co. haben es bestimmt schon gesehen – kennst du es auch?

Traktor auf Produkten von Rewe, Aldi & Co.: Wofür steht es?

Immer mehr Unternehmen setzen auf das Siegel „Gutes aus deutscher Landwirtschaft“, das es seit dem 1. Januar 2024 offiziell gibt. Und das offenbar mit vollem Erfolg! Denn bis Ende Juli haben sich laut „Lebensmittel Zeitung“ bereits 304 Firmen für die Nutzung des Zeichens entschieden.

Darunter sind auch Aldi Nord und Süd, Lidl und Kaufland. Bei Aldi Nord tragen schon zahlreiche Obst-, Gemüse- und Fleischprodukte das Siegel. Aldi Süd bietet sogar über 500 Artikel an. Auch Rewe, Penny, Edeka und Norma unterstützen die Initiative.

++ Kommt TikTok-Trend-Produkt bald zu Aldi, Rewe und Co.? Experte warnt schon jetzt ++

Doch wie sieht das Label überhaupt aus? Nun, es zeigt einen kleinen Traktor, der über stilisierte Felder in Schwarz-Rot-Gold fährt. Dabei steht das Symbol eben für die komplette Produktionskette – sprich von der Erzeugung bis zur Verarbeitung – fand alles in Deutschland statt.

Herkunftsnachweise entlasten kleine Betriebe

Ursprünglich war das Siegel übrigens nur für frische, unverarbeitete Produkte gedacht. So war das Label bereits auf verschiedenen Fleischsorten wie Rind, Kalb, Schwein und Geflügel zu sehen. Auch Obst, Gemüse, Kartoffeln und Pilze tragen bereits das Zeichen. Ebenso Milch und Eier. Damit nicht genug, denn mittlerweile umfasst das besondere Siegel auch Tiefkühlwaren und Konserven.

Zudem profitieren Erzeuger und Abpacker seit Mai 2025 von einem vereinfachten Kontrollsystem: Die Herkunftsnachweise erfolgen nämlich jetzt auf Ebene der Genossenschaften und Erzeugergemeinschaften. Und eben genau das entlastet kleinere Betriebe und fördert ihre Teilnahme.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Somit steht das Herkunftssiegel für Qualität und eine neue Form der Wertschätzung gegenüber der heimischen Landwirtschaft. Die Kunden von Rewe, Aldi & Co. können also mit gutem Gewissen zu regionalen Produkten greifen und so die vielen, bäuerlichen Betriebe stärken.

Denn manchmal täuscht der erste Eindruck: Wo „italienisch“ draufsteht, ist nicht immer Italien drin – gerade bei Dosen-Tomaten lohnt sich ein zweiter Blick. Wer hingegen auf das deutsche Herkunftssiegel achtet, weiß genau, was auf dem Teller landet.