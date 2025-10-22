Produktmogelei bei Rewe, Aldi und Co.! Experten entlarven es

Verbraucher enttäuscht, falsche Zutaten beworben: Bei der Verbraucherzentrale häufen sich Beschwerden zu irreführenden Verpackungen. Hersteller suggerieren mithilfe von Bildern und Namen hochwertige Zutaten, die in Wahrheit kaum oder gar nicht enthalten sind. Auch bekannte Marken geraten ins Visier. Kunden von Rewe, Aldi und Co. sollten genau hinschauen. Denn auch der Discounter mogelt.

Aldi, Rewe & Co: Verbraucherzentrale entlarvt Mogeleien

Ein Beispiel für geschickte Täuschungen liefert Müller mit seiner „Müllermilch Dubai Chocolate Style“. Auf der Flasche prangen Schokostücke und Pistazien, doch das Getränk enthält mickrige 0,2 Prozent Pistazienmark und statt echter Schokolade nur Pulver aus Kakao und Zucker. Die Verbraucherzentrale bemängelt fehlende typische Zutaten der beworbenen Dubai-Schokolade.

Ein weiterer Fall: Ritter Sport wirbt bei seiner limitierten Sorte „Weisse Lakritz“ mit Lakritz und weißer Schokolade. Diese enthält jedoch keinerlei echtes Lakritz. Stattdessen sorgen Lakritz-Aromen und Schokolinsen für den Geschmack. Ferrero wird ebenfalls kritisiert: Auf der „Yogurette“-Packung locken leckere Erdbeeren, doch die Tafel enthält nur Erdbeergranulat statt echter Früchte.

Täuschungen bei Aldi und Rewe

Irreführende Verpackungsdesigns sind leider auch bei Fertigprodukten angesagt. Die „Beef Flavour“ und „Chicken Flavour“-Instantnudeln von Meishi zeigen appetitliche Fleischstücke, enthalten aber kein echtes Fleisch. Stattdessen bringen Aromen und Geschmacksverstärker den gewünschten Geschmack. Ein kleiner „Serviervorschlag“-Hinweis auf der Verpackung ist kaum zu erkennen.

Auch bei Milchprodukten gibt es Kritik. So enthält der „Landfein Stracciatella Quark“ statt Speisequark lediglich Frischkäse. Aldi kommt ebenfalls in die Kritik: Der „Milsani Körniger Frischkäse“ enthält nach Rezepturänderung Milchretentat und Wasser anstelle von fettarmem Joghurt. Noch ärgerlicher: Bei nahezu unveränderter Verpackung stieg der Preis von 0,99 auf 1,19 Euro.

Viele Kunden fühlen sich von Aldi und Rewe getäuscht, wenn Produktänderungen nicht klar gekennzeichnet werden. Die Verbraucherzentrale fordert bessere Hinweise und ehrliche Werbung. Wer sich nicht täuschen lassen möchte, sollte vor dem Kauf die Zutatenliste genau studieren. Fazit: Große Bilder versprechen viel – die Realität hält oft nicht mit!