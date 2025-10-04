Revolution an der Kasse – SO zahlen Kunden vielleicht schon bald bei Rewe, Aldi und Co.

PIN eintippen war gestern! Bald könnten Kunden von Rewe, Aldi und Co. ihre Karte nur noch wischen oder tippen lassen. Ein Team der University of British Columbia arbeitet an einer neuen Technik, die Kartenzahlungen kontaktlos, hygienischer und barrierefreier machen soll.

Statt wie bisher die PIN einzugeben oder lange auf Tasten herumzudrücken, genügen bei der neuen Methode einfache Gesten. Wischen nach links, ein Doppeltipp oder Streichen – schon ist der Bezahlvorgang abgeschlossen. Keime auf gemeinsamen Tastenflächen? Mit dem neuen System kein Thema mehr – so die Theorie.

Rewe, Aldi und Co.: Kein PIN-Stress mehr

Wie „focus.de“ berichtet, basiert das Prinzip auf Funksignalen, die ohnehin zwischen Karte und Terminal ausgetauscht werden. Durch kleine Spulen erkennt ein Computerprogramm die Bewegungen der Karte. Es gibt neun verschiedene Gesten, die das System auswerten kann. Tests zeigen, dass die Technik eine Genauigkeit von über 90 Prozent erreicht.

Die Forscher sehen viele Vorteile: Für Trinkgelder oder die Freigabe höherer Beträge reicht eine simple Handbewegung. Menschen mit motorischen Einschränkungen oder Sehschwächen profitieren besonders. Und: Gesten-Codes gelten als sicherer. „Gesteninteraktion könnte außerdem eine zusätzliche Sicherheitsebene schaffen“, erklärt Doktorand Bu Li.

Sicherer und einfacher bei Rewe, Aldi und Co.

Das System macht es schwieriger, Passcodes auszuspähen – Bewegungsmuster sind deutlich komplexer. Ein Finder einer verlorenen Karte kennt den Code in der Regel nicht. Die Technik lässt sich für unter 20 Euro pro Zahlungsterminal aufrüsten. Laut „focus.de“ haben bereits viele Geräte bei Rewe, Aldi und Co. die nötige Rechenleistung.

Schon jetzt ist klar: Diese Innovation könnte das Bezahlen bei Rewe, Aldi und Co. revolutionieren. Wenn es nach den Forschern geht, ist das System nicht nur praktisch, sondern auch hygienisch sicherer. Kombiniert mit niedrigen Kosten, dürfte die Technik weltweit das Einkaufsleben erleichtern.