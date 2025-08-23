Kunden von Rewe, Aldi und Co. kaufen ahnungslos Eier – das hätten sie besser vorher gewusst

In sicherlich beinahe jedem Haushalt finden sich Eier. Ob vom Bauer direkt oder bei einem wöchentlichen Einkauf bei Rewe, Aldi und Co.. Eier gehören für viele Menschen ganz selbstverständlich auf den Einkaufszettel.

Doch was viele Kunden von Rewe, Aldi und Co. nicht wissen: Hinter den unscheinbaren Schalen können sich wichtige Unterschiede verbergen, die nicht nur die Qualität, sondern auch die Herkunft und Produktionsbedingungen betreffen. Ein genauer Blick lohnt sich da oftmals sehr!

Schädliche PFAS in Eiern von Rewe & Co.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat nämlich nun Hühnereier aus Supermärkten und von Hobbyhaltern auf Chemikalien getestet. Das Ergebnis war dabei ziemlich überraschend – und zwar im negativen Sinne: In 14 von 22 Proben fanden Labore schädliche PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen). Vier der Eier stammten dabei von Hobbyhaltern, während 18 aus Märkten stammten.

Zwar überschritten keine der Proben die gesetzlichen Grenzwerte, dennoch sind Experten vom Bund alarmiert und kritisieren diese Werte als zu hoch. Besonders überraschend: Die vier getesteten Hobby-Eier waren stärker kontaminiert als die Eier aus dem Supermarkt.

PFAS auch in Fast-Food-Verpackungen oder Teppichen

Doch wobei handelt es sich bei den per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen? PFAS sind industriell hergestellte Chemikalien, die wegen ihrer wasser-, fett- und schmutzabweisenden Eigenschaften in vielen Produkten eingesetzt werden. So findet man das etwa in Fast-Food-Verpackungen, Outdoor-Kleidung, Teppichen, Kosmetika oder in beschichteten Pfannen.

Dieser zwar noch nicht kritische Wert in den Eiern ist dennoch ein Problem. „Längst nehmen wir jede Woche zu hohe Mengen an PFAS auf", warnt Janna Kuhlmann, Chemie-Expertin beim BUND. Allein mit einem Ei pro Woche nehme ein Erwachsener bereits 25 Prozent der tolerierbaren PFAS-Menge auf. Ein Kleinkind erreicht mit einem Ei bereits die tolerierbare Wochendosis.