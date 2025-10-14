Eigenmarken-Produkte bei Rewe, Aldi und Co. im Preistest – ein Blick auf den Kassenbon macht sprachlos

Ob Rewe, Aldi oder Co.: Die Produkte der jeweiligen Eigenmarke gehören zu den beliebtesten in dem Sortiment. Vor allem, weil oft kostengünstiger als Vergleichsprodukte sind, ohne wirklich an Qualität zu verlieren. Wer sich gerne bei den Eigenmarken der Supermärkte bedient, sollte nun jedoch genau aufpassen.

Denn „ntv“ hat kürzlich einen großen Vergleich der Eigenmarken von Rewe, Aldi und Co. durchgeführt. Dabei standen vor allem die Preise der Produkte im Vordergrund. Das Ergebnis fällt durchaus überraschend aus,

Spannender Eigenmarken-Vergleich von Rewe, Aldi und Co.

„JA“, „gut&günstig“, „Milbona“, „Milsana“ und Co. – jeder große Supermarkt und Discounter in Deutschland bietet in seiner Produktpalette Eigenmarken an. Aber welche Eigenmarke kann preislich wirklich überzeugen? Welche Eigenmarke ist am günstigsten? „ntv“ hat sich dies näher angeschaut.

Zwei Testkäufer sind losgeschickt worden, um die jeweils gleichen, sieben Produkte bei Rewe, Aldi und Lidl zu kaufen. Anhand der Einkäufe wird dann gezeigt, welche Eigenmarke die günstigste ist. Doch zu aller Verwunderung gibt es keine Unterschiede, alle drei Einkäufe kosten gleich viel.

In allen drei Supermärkten steht die gleiche Summe auf dem Kassenbon. Sowohl im Rewe als auch im Aldi und Lidl kosten die Produkte der Eigenmarke also gleich viel. Nicht einen Cent Unterschied gab es bei den jeweiligen Einkäufen. Doch wie kann das sein?

Aldi als Vorreiter?

Handelsexperte Robert Kecskes hat ein wenig Licht ins Dunkle gebracht. Denn die gleichen Preise kommen schlichtweg von der Anpassung der einzelnen Supermärkte. Laut Kecskes sei Aldi der erste Supermarkt gewesen, der die Preise für die Eigenmarke festgelegt hat. Rewe, Lidl und Co. seien dann nachgezogen, „um ihren Kunden diese Produkte ebenfalls kostengünstig zur Verfügung zu stellen“.

Letztlich ist es also egal, welcher Supermarkt oder Discounter es auch sein soll. Für die Eigenmarken der jeweiligen Händler gibt es mittlerweile einen Einheitspreis für alle Kunden.