Rewe, Aldi und Co: Bier im Test – von diesen bekannten Marken solltest du besser die Finger lassen

Für viele gehört der Kauf von Bier beim Wocheneinkauf bei Rewe, Aldi und Co. einfach dazu. Ob genüsslich zum Feierabend oder beim Grillabend mit Freunden und Familie: Das kühle Blonde ist gerade in Deutschland nicht mehr wegzudenken.

Abermals wurde das jetzt bei „Öko-Test“ auf Herz und Nieren überprüft. Darunter waren auch bekannte Marken, die du bei Rewe, Aldi, Edeka und Co. kaufen kannst. Doch halten bekannte Marken wie Bitburger, Veltins und Co. auch, was sie versprechen?

Rewe, Aldi und Co: Achtung, Keime!

Häufig zeigt sich beim vom Verbraucherschutz durchgeführten Öko-Test: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. So fiel die Untersuchung abermals nicht zum Wohlwollen der Kunden aus. Denn was sich beim Test schnell zeigte: Von 45 Produkten waren in zwölf Bieren Spuren des krebsverdächtigen Unkrautvernichters Glyphosat enthalten. Und darunter fielen leider auch bekannte Marken. So unter anderem im Beck’s Pils.

In einem anderen Bier dagegen wurden Keime, genauer gesagt Pediokokken, nachgewiesen. Das sind Milchsäurebakterien, die zwar nicht schädlich für den Menschen sind, aber nicht gerade für gute Qualität sprechen. Betroffen ist hier das Pinkus Pils (Bioland) von der Brauerei Brauerei Pinkus Müller und schneidet „ungenügend“ (Note 6) ab. Auch ein Pils vom Discounter kann nicht überzeugen und fällt mit der Wertung „mangelhaft“ (Note 5) durch: Das Kaiserkrone Pils von Norma kann die Tester geschmacklich nicht überzeugen.

Billig-Bier vom Supermarkt als Geheim-Tipp

Zum Sieger kürte Öko-Test dagegen beliebte Pils-Marken wie Neumarkter Lammsbräu, Bitburger, Hasseröder und Veltins. Doch zur großen Überraschung konnte auch ein Billig-Bier der Edeka-Eigenmarke überzeugen.

Bei wem also beim nächsten Einkauf bei Rewe, Aldi, Kaufland und Co. auch das ein oder andere Pils im Wagen landet, sollte sich die Test-Ergebnisse vielleicht nochmal ins Gedächtnis rufen. Dann gibt es beim oder nach dem Trinken auch keine böse Überraschung.