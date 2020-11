Rewe veranstaltet Aktion für Kunden – doch das geht ordentlich nach hinten los: „Komme mir verarscht vor“

Rewe startet immer wieder Aktionen für seine Kunden, um so den Kontakt zu ihnen aufzubauen und zu pflegen. Dabei geht es der Supermarkt-Kette natürlich auch darum, Werbung für die eigenen Produkte zu machen.

Eine Aktion von Rewe ist nun aber ordentlich nach hinten losgegangen. Ein Kunde ist enttäuscht und meint: „Komme mir verarscht vor.“

Rewe: Aktion für Kunden geht ordentlich nach hinten los

Rewe bietet Kunden an, Produkte zu testen. Kunden müssen sich dafür zunächst registrieren. Werden sie dann ausgewählt, erhalten sie einen Coupon-Code, mit dem sie ein bestimmtes Produkt in einer Rewe-Filiale abholen können.

Für die Kunden ist das Produkt kostenlos. Im Gegenzug verspricht sich der Supermarkt möglichst viele Produktbewertungen. Nun haben Kunden einen Wein getestet, doch die Resonanz war nicht nur positiv.

Ein Kunde schreibt auf Facebook, dass er sich verarscht vorkomme. Er habe Spätburgunder getestet, allerdings sei sein Coupon zum Produkttest nicht anerkannt worden. Also habe er den Wein bezahlen müssen.

Ärgerlich sei auch, dass er extra für seine Mutter noch zu Rewe gefahren sei, da auch sie einen Coupon gehabt habe. „Aber auch ihr Coupon ging nicht, wie anscheinend bei vielen anderen Testern auchr“, sagt er weiter. Er will deshalb von Rewe wissen: „Kann man den Coupon nun vergessen?“

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften" ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020)

Andere Rewe-Tester schließen sich der Beschwerde an

Der Mann ist offenbar nicht der einzige Kunde, der solche Erfahrungen als Produkttester für Rewe gemacht hat. Eine Frau berichtet ebenfalls davon, dass ihr Coupon nicht funktioniert habe. Die Bitte des Kundenservice, sie solle sich direkt an die Filial-Mitarbeiter wenden, bezeichnet sie als eine „Frechheit“.

„Ich soll jetzt irgendwie mit der Filiale klären, dass sie den Coupon abziehen. Geht es noch? Ihr veranstaltet die Tests und ich muss das nun klären. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele den Wein gekauft haben und gedacht haben, die 4,99 Euro wurden abgezogen. Es stand ja in der Kasse 'Coupon erfasst', nur wurde halt nichts abgezogen. Ganz tolle Aktion, Rewe“, schreibt die verärgerte Kundin.

Schließlich meldet sich ein weiterer Kunde, der schlechte Erfahrung mit der Test-Aktion gemacht hat. Er habe den Wein gar nicht erst kaufen können. „Wie auch beim letzten Produkttest Mumm Weine auch dieser Wein Elfhundertzwölf Spätburgunder Trocken wieder nicht vor Ort in Speyer und Schifferstadt im Sortiment. Ich finde, die Testprodukte sollten auch überall da sein“, so der Mann.

Rewe bittet um Kontaktaufnahme

Rewe reagiert darauf: „Schade, dass du den Testartikel in deinem Markt nicht erhalten hast. Schreibe uns am besten eine private Nachricht mit der Marktanschrift und deiner E-Mail-Adresse. Wir geben anschließend unseren zuständigen Kollegen Bescheid, die sich der Sache für dich annehmen werden.“ Auch den anderen beiden Kunden rät der Supermarkt, sich direkt mit einer E-Mail an Rewe zu wenden.