Restaurant: Gäste wollen Mahlzeit zu sich nehmen – doch dafür müssen sie tatsächlich DAS über sich ergehen lassen

Changsha. Skurrile Szenen in einem Restaurant in China!

Ein auf Rindfleisch spezialisiertes Restaurant in der Stadt Changsha erntete mit einer ungewöhnlichen Maßnahme viel Kritik in Online-Netzwerken, wie chinesische Staatsmedien berichteten.

Restaurant in China: Gäste müssen auf Waage steigen – das steckt dahinter

Gäste, die am vergangenen Freitag in dem Restaurant essen wollten, mussten vor ihrer Bestellung offenbar zuerst auf eine Waage steigen und ihr Gewicht in eine Smartphone-App einzutragen. Anhand des Körpergewichts hätte die App dann – mit Blick auf die entsprechende Kalorienzahl – ein Gericht für den Kunden ausgewählt.

Auf Fotos, die in lokalen Medien veröffentlicht wurden, waren in dem Restaurant Schilder zu sehen, die den Hintergrund dieses merkwürdigen Vorgehens erklären: Die Aufschrift „Operation leere Teller“ bezieht sich auf eine landesweite Kampagne der chinesischen Regierung.

Präsident Xi Jinping hatte diese Woche die Bevölkerung aufgefordert, keine Lebensmittel mehr zu verschwenden, da die Coronavirus-Pandemie sowie schwere Überschwemmungen im vergangenen Monat zu einem Anstieg der Lebensmittelpreise geführt haben. Als Reaktion darauf forderten Gastronomen ihre Kunden auf, weniger Gerichte zu bestellen.

Restaurant entschuldigt sich

Es gehört in China bei Gruppenmahlzeiten zum guten Ton, immer etwas Essen auf den Tellern zurückzulassen - sonst würde der Gastgeber das Gesicht verlieren, weil er nicht genug bestellt hat.

Für das Restaurant in Changsha wurde die Beteiligung an der Kampagne allerdings zum PR-GAU: Beiträge dazu wurden im chinesischen Online-Dienst Weibo mehr als 300 Millionen Mal angezeigt. „Unsere ursprüngliche Absicht war es, dafür einzutreten, dass Abfall verhindert und Essen in gesunder Weise bestellt wird“, schrieb das Restaurant nun in seiner Entschuldigung im Internet. „Wir haben Kunden nie gezwungen, sich selbst zu wiegen.“(at, mit afp)