Irrer Verdacht gegen Rentner im Ausland – geht das alles mit rechten Dingen zu?

Über 1,7 Millionen Renten werden von Deutschland ins Ausland überwiesen. Doch statistisch fällt etwas Sonderbares auf, wie zuerst die „Bild“ berichtete. Der Anteil der über 100-Jährigen ist in dieser Gruppe fast dreimal so hoch wie in Deutschland. Leben die Senioren im Ausland wirklich so viel länger – oder wird die Rentenversicherung getäuscht und betrogen?

Das zuständige Ministerium für Arbeit und Soziales reagierte nun auf AfD-Anfrage auf den Verdacht, dass ein Teil der besonders alten Rentenempfänger im Ausland schon längst tot sein könnte.

Rente ins Ausland: USA, Israel und Kanada sind Spitzenreiter

Demnach gehen allein 824 Renten an Menschen über 100 Jahre in die USA. Nach Israel fließen 656 Zahlungen, danach folgen Kanada mit 464 Überweisungen und Italien mit 420.

Insgesamt gehen 0,25 Prozent aller Renten, die ins Ausland fließen, an Menschen über 100 Jahre. In Deutschland sind es mit 0,086 Prozent deutlich weniger. Woran liegt dieses Methusalem-Phänomen? Zieht es zufällig besonders fitte und gesunde Senioren vermehrt ins Ausland?

Senioren müssen Lebensnachweise schicken

Gegenüber der „Bild“ bestreitet das Ministerium von Bärbel Bas, dass hier betrogen wird. Man verlange jährliche Lebensbescheinigungen, seit 2024 auch einen digitalen Lebensnachweis per Video einmal im Jahr. Wer keinen Nachweis schickt, bekomme auch keine Rente mehr. Außerdem gebe es einen Abgleich mit Sterbedaten aus 21 Staaten.

Von 2020 bis 2024 seien fast 40.000 Zahlungen von Renten ins Ausland eingestellt worden, weil kein Nachweis erfolgte. So bleibt unterm Strich die Frage, ob die Kontrollen so lückenlos sind, dass nicht fälschlicherweise zumindest für eine gewisse Zeit noch Geld an längst Verstorbene im Ausland fließt.