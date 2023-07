Die reichsten Familien in Deutschland besitzen einen Großteil des Vermögens aller Bundesbürger. Der Reichtum ist ungleich verteilt in der Bundesrepublik. Das wird besonders deutlich, wenn man einen Blick auf das Vermögen der reichsten Familien in Deutschland im Jahr 2023 wirft. Aber welche Familien gehören zu den reichsten in Deutschland? Und wer stellt die reichste Familie in Deutschland im Jahr 2023? Sind es die Aldi-Erben? Oder doch Familie Quandt um Susanne Klatten? Oder Familie Würth? Wir verraten es dir.

Als Grundlage für diese Rangliste dient eine statistische Erhebung über das Vermögen der zehn reichsten Familien in Deutschland. Sie vereint eines: Alle von ihnen sind Milliardäre und haben bis auf ganz wenige Ausnahmen den Reichtum vererbt bekommen. Nun wollen wir euch aber nicht länger auf die Folter spannen. Das sind die zehn reichsten Familien in Deutschland 2023:

Platz 10: Familie von Bechtolsheim

Die Familie von Andreas von Bechtolsheim liegt auf Rang 10 der Rangliste der reichsten deutschen Familien 2023. Foto: picture alliance / dpa

Andreas von Bechtolsheim stammt aus einer Gemeinde am bayerischen Ammersee und zählt zu den bekanntesten Internet-Investoren überhaupt. Dadurch ist er zum Milliardär aufgestiegen, wovon auch seine Familie profitiert. Mit knapp 22 Jahren zog Andreas von Bechtolsheim ins Silicon Valley und lebt seitdem in den USA. Dort tätigte er auch seine wohl beste Investition, als er im Jahr 1998 mit 100.000 US-Dollar zu den ersten Investoren von Google zählte – es brachte ihm über die Jahre Milliarden Euros ein.

Zusammen mit seiner Familie gehört Andreas von Bechtolsheim ein Vermögen von mindestens 9,3 Milliarden Euro. Dadurch belegt der Milliardär mit seiner Familie in der Liste der reichsten deutschen Familien im Jahr 2023 Platz 10.

Platz 9: Familie Plattner

SAP-Mitbegründer Hasso Plattner und seine Angehörigen belegen in der Rangliste der reichsten deutschen Familien 2023 Platz 9. Foto: IMAGO/STAR-MEDIA

Sein Milliarden-Vermögen hat Hasso Plattner dem Erfolg von SAP zu verdanken. Das Software-Unternehmen gründete er als damals 28-Jähriger zusammen mit vier Mitstreitern im Jahr 1972. Das Vermögen der Familie Plattner beläuft sich auf mindestens 9,5 Milliarden Euro. Damit belegen Hasso Plattner und seine Familie in der Rangliste der reichsten deutschen Familien Platz 9.

Platz 8: Familie Herz

Die Unternehmer-Familie Herz um Michael, Günter und Wolfgang Herz liegen in der Rangliste der reichsten deutschen Familien 2023 auf Platz 8. Foto: picture alliance/dpa

Auch die Familie Herz gehört zu den reichsten deutschen Familien im Jahr 2023 und verfügt über ein Milliarden-Vermögen. Besonders die Brüder Michael, Günter und Wolfgang haben zu dem wirtschaftlichen Familienerfolg beigetragen, der zu einem Milliarden-Reichtum führte: Der Familie Herz gehören unter anderem die Tchibo GmbH und die Beiersdorf AG, zu der unter anderem die Marken Nivea, Labello, Tesa oder Hanseplast gehören. Ihr Vermögen beträgt mindestens 17,2 Milliarden Euro. Dadurch belegt Familie Herz in der Liste der reichsten Deutschen 2023 Platz 8.

Platz 7: Familie Otto

Familie Otto, Gründer und Inhaber des gleichnamigen Versandhandels, belegen Platz 7 der Rangliste der reichsten deutschen Familien 2023. Foto: imago images/APress

Mit dem weltweit operierenden Otto-Versandhandel hat es Familie Otto zu einem Milliarden-Reichtum gebracht. Das von Werner Otto nach dem Ende des 2. Weltkriegs gegründete Versandhaus wurde vor allem von seinem Sohn Michael Otto Schritt für Schritt zu einem Weltkonzern ausgebaut. Das Vermögen der Familie Otto beläuft sich auf mindestens 18,7 Milliarden Euro. Damit belegen die Milliardäre in der Rangliste der reichsten Deutschen 2023 Platz 7.

Zwar hatte Michael Otto im Jahr 2025 angekündigt, seine Mehrheit am Otto-Versandhaus und damit einen Großteil seines Milliarden-Vermögens in eine neue gemeinnützige Stiftung zu übertragen, trotzdem zählt Familie Otto weiterhin zu den reichsten Familien in Deutschland. Durch die jährlichen Ausschüttungen der Stiftungen sollen kulturelle, soziale, ökologische oder mildtätige Projekte gefördert werden. Ziel der Stiftung ist, dass die Familie Otto langfristig den Einfluss über den milliardenschweren Otto-Konzern behält.

Platz 6: Familie Strüngmann

Familie Strüngmann, Gründer des Pharma-Unternehmens Hexal, belegt Platz 6 in der Rangliste der reichsten deutschen Familien 2023 (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Sven Simon

Die beiden Brüder Andreas und Thomas Strüngmann haben es mit dem Verkauf des Pharma-Betriebes ihres Vaters und der anschließenden Gründung des Pharma-Konzerns Hexal zu einem Milliarden-Reichtum geschafft.

Hexal zählt zu den größten Pharmazie-Unternehmen in Deutschland und die Familie Strüngmann zu den reichsten Familien in Deutschland. Das Vermögen der Familie Strüngmann beläuft sich auf mindestens 21,4 Milliarden Euro. Dadurch belegen die Milliardäre in der Rangliste der reichsten deutschen Familien im Jahr 2023 Platz 6.

Platz 5: Familie Reimann

Familie Reimann liegt vor allem dank ihres leitenden Angestellten Peter Harf (Foto) auf Platz 5 der Rangliste der reichsten deutschen Familien. Foto: imago images/Belga

Die wohlhabende Unternehmer-Familie Reimann blickt auf eine lange Tradition zurück. Die Erfolgsgeschichte der Familie Reimann startete der Chemiker und Unternehmer Karl Ludwig Reimann im 19. Jahrhundert. Er gründete das Chemie-Unternehmen Joh. A. Benckiser GmbH, das bis in die Gegenwart für das Milliarden-Vermögen der Familie Reimann verantwortlich ist.

Karl Ludwig Reimanns Urenkel Albert Reimann Junior teilte seine Pfründe wiederum auf einige seiner Kinder und Adoptivkinder auf. Dadurch gehören Matthias Reimann-Andersen, Stefan Reimann-Andersen, Wolfgang Reimann, Renate Reimann-Haas und Andrea Reimann-Ciardelli auch im Jahr 2023 zu den reichsten Deutschen und verfügen über ein Milliarden-Vermögen. Zusammen kommt Familie Reimann auf ein Vermögen in Höhe von rund 22,6 Milliarden Euro. Dadurch belegen sie Platz 5 in der Rangliste der reichsten deutschen Familien im Jahr 2023.

Platz 4: Familie Würth

Familie Würth um Reinhold Würth liegt auf Platz 4 der Rangliste der reichsten deutschen Familien 2023. Foto: imago images/Eventpress

Familie Würth belegt Platz 4 in der Rangliste der reichsten deutschen Familien 2023. Das Vermögen der Familie Würth beläuft sich auf mindestens 29,6 Milliarden Euro. Verantwortlich dafür ist vor allem Reinhold Würth, der nach dem frühen Tod seines Vaters dessen Zwei-Personen-Schraubenhandel zusammen mit seiner Mutter übernahm und die Würth-Gruppe zu einem Weltkonzern ausbaute. Dadurch wurde Reinhold Würth zu einem der reichsten Deutschen und verfügt über ein Milliarden-Vermögen, während seine Familie zu den reichsten in Deutschland zählt.

Die Würth-Gruppe ist Weltmarktführer in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial. Seit März 2006 ist Bettina Würth, Tochter von Reinhold Würth, Vorsitzende des Beirats der Würth-Gruppe.

Platz 3: Familie Quandt/Klatten

Die Familie Quandt – hier mit Susanne Klatten und Stefan Quandt – sind belegen Rang 3 der reichsten Familien in Deutschland 2023 (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa

Die fünf Kinder des Unternehmers Herbert Quandt haben es als dessen Erben zu einem Milliarden-Reichtum gebracht und liegen auf Platz 3 der Rangliste der reichsten Familien in Deutschland. Quandts beide jüngsten Kinder, Susanne Klatten (geb. Quandt) und Stefan Quandt besitzen einen Großteil der Anteile des Autobauers BMW und kommen so auf ein Vermögen von 36 Milliarden Euro. Klatten und Quandt zählen daher auch zu den vier reichsten Deutschen 2023.

Die übrigen drei Quandt-Erben sind nicht mehr bei BMW aktiv und haben ihr Erbe ausgezahlt bekommen, Klatten und Quandt sind weiter im operativen Geschäft tätig. Daher ist anzunehmen. Folglich belegt Familie Quandt um Susanne Klatten Platz 3 in der Rangliste der reichsten deutschen Familien 2023.

Platz 2: Familie Boehringer und von Baumbach

Die Familien Boehringer und von Baumbach belegen Platz 2 in der Liste der reichsten deutschen Familien (Symbolfoto). Foto: IMAGO/sepp spiegl

Als Albert Boehringer im Jahr 1885 eine chemische Fabrik in Nieder-Ingelheim am Rhein gründete, dürfte er noch nicht geahnt haben, dass das Unternehmen zum größten forschenden Pharma-Konzern aufsteigen würde. Das sich ausschließlich im Familienbesitz befindliche Unternehmen hat so dafür gesorgt, dass die Boehringer-Erben zu der reichsten Familie Deutschlands zählen. Das Kerngeschäft von Boehringer Ingelheim ist das Erforschen, Entwickeln, Herstellen und Vertreiben von Arzneimitteln für Mensch und Tier. Die Leitung haben derzeit Hubertus von Baumbach und Christian Boehringer inne, beide sind Urenkel von Albert Boehringer. Mit einem Vermögen von 36,6 Milliarden Euro belegen die Familien Boehringer und von Baumbach Platz 2 in der Liste der reichsten Familien Deutschlands.

Die reichste Familie in Deutschland: Familie Albrecht

Familie Albrecht der beiden Gründer von Aldi Nord und Aldi Süd – hier Aldi-Nord-Gründer Theo Albrecht – belegen in der Rangliste der reichsten Familien Deutschlands Platz 2 (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Aldi Süd

Seit Jahren gelten die Aldi-Erben der Familie Albrecht mit ihrem Milliarden-Vermögen als die reichste Familie in Deutschland. Und diesen Spitzenplatz haben sie auch im Jahr 2023 weiter inne und sind damit die reichste Familie in Deutschland: Die Erben der beiden Aldi-Gründer Theo und Karl Albrecht kommen zusammen auf ein Vermögen von rund 41,4 Milliarden Euro. Dies ist gleichbedeutend mit Rang 1 in der Liste der reichsten deutschen Familien im Jahr 2023.

Nach dem Tod des Aldi-Süd-Gründers Karl Albrecht leiten dessen Kinder, Karl Albrecht Junior und Beate Heister (geb. Albrecht), die Geschicke des Discounter-Konzerns. Theo Albrecht, Gründer von Aldi Nord, hat hingegen lediglich einen Sohn – Theo Albrecht Junior. Ihm gehört nun Aldi Nord und damit ein Milliarden-Imperium, wodurch die Aldi-Erben auch jeder für sich zu den acht reichsten Deutschen 2023 zählen.

Platz Familie Unternehmen Gesamtvermögen (in Euro) 1. Familie Albrecht Aldi Nord + Aldi Süd 41,4 Milliarden 2. Familie Boehringer/von Baumbach Boehringer Ingelheim 36,3 Milliarden 3. Familie Quandt (mit Susanne Klatten) BMW (und andere) 36,0 Milliarden Euro 4. Familie Würth Würth-Gruppe 29,6 Milliarden 5. Familie Reimann Joh. A. Benckiser GmbH 22,6 Milliarden 6. Familie Strüngmann Hexal 21,4 Milliarden 7. Familie Otto Otto-Versandhandel 18,7 Milliarden 8. Familie Herz Tchibo, Beiersdorf 17,2 Milliarden 9. Familie Plattner SAP 9,5 Milliarden 10. Familie von Bechtolsheim Sun Microsystems, Google 9,3 Milliarden Die zehn reichsten deutschen Familien 2023 nach Gesamtvermögen

