Feuer-Drama in Regensburg! Jagdschloss Thiergarten der Thurn und Taxis zerstört

In Flammen aufgegangen: Die Menschen im Landkreis Regensburg trauern um das historische Jagdschloss Thiergarten. Ein nächtlicher Großbrand zerstörte das geschichtsträchtige Bauwerk komplett.

Wie kam es zu dieser Tragödie, und was bedeutet der Verlust für die Region?

Regensburg: Schloss Thiergarten mit royalem Hintergrund

Ein Großbrand erschütterte in der Nacht zum Montag (6. Oktober) den Landkreis Regensburg. Das historische Jagdschloss Thiergarten, Heimat des Golf- und Landclubs Regensburg, ging in Flammen auf. Gegen 0.30 Uhr brach das Feuer aus, ein umfassender Einsatz zahlreicher Feuerwehrkräfte begann. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund vier Millionen Euro.

Die Brandursache ist bisher unklar. Die Regensburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. „Die Nachlöscharbeiten dauern aktuell noch an,“ erklärte das Polizeipräsidium Oberpfalz laut „br“ . Das historische Gebäude war nicht nur Vereinssitz des Golfclubs, sondern beherbergte auch ein gehobenes Restaurant und eine Eventlocation.

Regensburg: Verlust eines historischen Schmuckstücks

Das Jagdschloss Thiergarten gehört fest zur Geschichte Regensburgs und war einst Teil des Besitzes der Fürsten von Thurn und Taxis. 1969 stellte Johannes von Thurn und Taxis das Gelände dem Golfclub zur Verfügung. Neben dem Club lockte auch der Fürstliche Thiergarten, ein öffentlich zugängliches Park- und Waldgebiet, zahlreiche Besucher an.

Das Schloss selbst hatte eine bewegte Vergangenheit. Nach einem verheerenden Brand im Jahr 1880 wurde es im englischen Jagdhausstil neu errichtet. Aufwendig mit Holz verkleidet, diente es der Fürstenfamilie bis zum Zweiten Weltkrieg. Highlight seiner Geschichte: 1988 erlitt der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß dort während eines Jagdausflugs einen Zusammenbruch und starb wenige Tage später in einem Regensburger Krankenhaus.

Mit dem Brand am Montag endete das Kapitel eines geschichtsträchtigen Bauwerks in Regensburg. Noch bleibt unklar, welche Zukunft das Areal erwartet. Der Verlust des Jagdschlosses Thiergarten ist für die Region ein herber Schlag. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen, während die Bedeutung des Ortes nicht vergessen wird.