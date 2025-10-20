Neue Spur im Fall Rebecca Reusch? Berliner Polizei rückt zu Grundstück aus

Gibt es neue Fortschritte in den Ermittlungen der verschwundenen Schülerin Rebecca Reusch? Die damals 15-Jährige verschwand im Februar 2019 spurlos.

Nach Informationen von u.a. RTL und BILD verfolgt die Berliner Polizei nun – fast sieben Jahre später – am Montag (20. Oktober) eine neue heiße Spur.

Neue Spur im Fall Rebecca Reusch

Wie „BILD.de“ berichtet, ist die Berliner Mordkommission in der Gemeinde Lindenberg (Oder-Spree) im Einsatz. Dabei werden sie u.a. von BKA-Beamten unterstützt. Auf einem Grundstück sollen sie mit schweren Messgeräten arbeiten. Von Drohnen und Leichensuchhunden ist im Bericht zudem die Rede. Wie das Blatt berichtet, sollen in der näheren Umgebung schon in der Vergangenheit Suchaktionen im Fall Rebecca Reusch durchgeführt worden sein.

In den vergangenen Jahren sank die Hoffnung, Rebecca Reusch noch lebend zu finden, immer weiter. Die Ermittler gehen davon aus, dass die verschwundene Schülerin tot ist. Im Fokus steht noch immer Rebeccas Schwager Florian R. (33), der in dem Fall schon zweimal festgenommen wurde. Um ihn als Verdächtigen zu belasten, fehlt es jedoch an Beweisen.