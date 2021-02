Rebecca Reusch vermisst: Mutter berichtet von entsetzlichen Nachrichten – „Das ist unmenschlich“

In einer Woche jährt sich das traurige Verschwinden von Rebecca Reusch zum zweiten Mal.

Nach wie vor fehlt von der Schülerin, die am 18. Februar 2019 spurlos aus dem Haus ihrer Schwester verschwand.

Rebecca Reusch ist seit zwei Jahren vermisst. Foto: Polizei Berlin

Rebecca Reusch vermisst: Mutter gibt Hoffnung nicht auf

In einem Interview mit der „Bunte“ sagte Rebecca Reuschs Mutter Brigitte: „Wir geben die Hoffnung nicht auf. Auch wenn unsere Seelen Narben tragen und wir körperliche Schmerzen empfinden, weil Becci nicht bei uns ist“.

Brigitte Reusch äußert im Interview eine deutliche Botschaft „an den Menschen, der unsere Becci mit sich nahm: ‚Bitte gehen Sie in sich, seien Sie barmherzig und sagen Sie uns, wo Becci ist. Ich bin ihre Mutter und spüre, dass sie noch am Leben ist.“

Eltern bitten darum „Soko Rebecca“ auszutauschen

Die Familie habe bereits 2019 einen Brief an die Berliner Polizeipräsidentin geschrieben, mit der Bitte die „Soko Rebecca“ auzutauschen.

Vater Bernd Reusch kritisiert, dass die Polizei sich von Tag eins auf Rebeccas Schwager Florian R. als Täter festgelegt habe. „Zeugen, die sich bei uns melden und berichten, sie hätten unsere Tochter nach dem 18. Februar gesehen, will die Polizei gar nicht hören. Auch nicht die Personen, die unseren Schwiegersohn entlasten. Stattdessen tauchen immer wieder unwahre Behauptungen in den Medien auf, die nur aus Polizeikreisen stammen können“, sagt er.

„So war es auch mit Florians Ehering, den er während der angeblichen Tat verloren haben soll. Dabei steckte der Ring am Tag seiner ersten Verhaftung in seiner Jacke, die an unserer Garderobe hing. Wir gaben sie der Polizei, und plötzlich soll der Ring verschwunden sein, behaupten die Ermittler. >>> hier mehr dazu

Fall Rebecca noch kein „Cold Case“

Seit Mai 2020 habe man keinen Kontakt mehr mit den zuständigen Beamten. „Immerhin wissen wir von unserem Anwalt, dass Rebeccas Akte bei der Polizei noch nicht geschlossen ist. Sie ermittelt weiter“, so Brigitte Reusch. Martin Steltner, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, hatte kürzlich noch einmal in einem Video deutlich gemacht, dass der Fall kein „Cold Case“ sei.

Der Vermisstenfall Rebecca Reusch:

Am 18. Februar 2019 ist Rebecca Reusch aus Berlin spurlos verschwunden

Die Polizei geht davon aus, dass die 15-Jährige das Haus des Schwagers und ihrer Schwester nie lebend verlassen hat

Der Schwager von Rebecca Reusch saß in U-Haft, ist mittlerweile auf freiem Fuß

Trotz wochenlanger Suche konnte die Polizei keine konkrete Spur aufnehmen

Rebecca Reusch: Im März 2019 suchte eine Hundertschaft der Polizei in einem Waldstück in Kummersdorf nach dem vermissten Mädchen. Foto: dpa

Rebeccas Schwester: „Beccis Zimmertür steht immer offen“

Für die Eltern bleibt nur Ungewissheit. Sie lehnen eine Therapie „bislang noch“ ab. Die Ehe sei stabil und harmonisch, trotz allem. Man versuche sich abzulenken: „Ganz schlimm ist es für uns immer an jedem 18. eines Monats. Mein Mann und ich haben angefangen, Spanisch zu lernen, um auf andere Gedanken zu kommen.“ Vivien Reusch, die jüngste Schwester, sagt: „Beccis Zimmertür steht immer offen. Mama bezieht auch ihr Bett regelmäßig. Damit alles schön ist, wenn sie wieder da ist.“

Familie erhält Bikinifotos und Pornofilme, die Becci sein sollen

Das öffentliche Interesse am Verschwinden der damals 15-Jährigen war immens - und bis heute erlebt die Familie neben viel Zuspruch auch mitunter Hass. „Schlimm sind die bösen Kommentare bei Facebook und Instagram. Wir werden als Familie beschimpft, wir sollten uns endlich damit abfinden, dass Rebecca nie wieder auftauchen würde“, erzählt Mama Brigitte gegenüber „Bunte“. „Auch bekommen wir Bikinifotos und Pornofilme von Frauen geschickt, die Becci sein sollen. Das ist unmenschlich.“

Ihr Anwalt Khubaib-Ali Mohammed werde rechtliche Schritte gegen diese Personen einleiten, kündigt sie an. (ms)