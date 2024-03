Rebecca Reusch: Schockierende Entwicklung! Polizeieinsatz nahe Brandenburg

Über fünf Jahre ist es mittlerweile her, dass die damals 15-jährige Rebecca Reusch in Berlin Britz/Alt-Buckow spurlos verschwunden ist. Damals galt schnell ihr Schwager als Hauptverdächtiger, er wurde zweimal verhaftet – und auch wieder freigelassen. Die Ermittler gehen mittlerweile von einem Tötungsdelikt aus, doch bis heute wurde sie weder lebend noch tot gefunden.

+++ Rebecca Reusch: Rätsel um ihr Verschwinden geht weiter – brisantes Video aufgetaucht +++

Ihr mysteriöser Fall beschäftigte nicht nur damals, sondern auch heute noch ganz Deutschland. Im Internet tauschen sich viele Menschen über ihr Verschwinden aus und stellen Vermutungen an. Vor allem bei TikTok tummeln sich viele Hobby-Detektive, die die Ermittlungen nun selbst in die Hand nehmen wollen.

Rebecca Reusch: Hobby-Ermittler durchsuchen Laube

Nach all dem Rätselraten im Netz wollten einige Amateur-Ermittler das Verschwinden der damals 15-Jährigen offenbar auf eigene Faust aufklären. Dazu verabredeten sich einige per TikTok, um zu den Laubengrundstücken bei Friedersdorf (Brandenburg) zu fahren. Dort, so glaubten sie, habe Rebeccas Schwager die Leiche vergraben. Doch die Aktion stieß bei den Laubenbesitzern auf wenig Begeisterung.

Gegenüber der „Bild“-Zeitung erklärte einer der Laubenbesitzer: „Vor etwa zwei Wochen war die Polizei mit mehreren Fahrzeugen hier, man hatte sich widerrechtlich Zutritt zu den Grundstücken verschafft.“ Demnach haben die Beamten mehrere Platzverweise an die Hobby-Detektive verteilen müssen. „Die Sache ist jetzt fünf Jahre her, man sollte es endlich ruhen lassen. Ich kenne hier alle. Wir Laubenbesitzer haben nichts mit dem Fall zu tun“, stellt der Besitzer klar.

Tatverdächtiger Nr. 1: Rebeccas Schwager

Die Nacht vor ihrem Verschwinden verbrachte Rebecca Reusch mit ihrer Schwester in deren Haus, in dem auch ihr Ehemann wohnte. Er soll als Letzter mit ihr im Haus gewesen sein. Die Ermittler gehen davon aus, dass er die damals 15-Jährige am 18. Februar 2018 tötete und die Leiche anschließend verschwinden ließ – eben bei diesen Gartenlauben.

Doch ausreichende Beweise für seine Schuld fehlen bis heute. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.