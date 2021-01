Rebecca Reusch: Vielsagende Andeutung in Podcast! Indizien sprechen DAFÜR

Was ist mit Rebecca Reusch geschehen? Fast zwei Jahre ist der Fall inzwischen ungeklärt. Als tatverdächtig gilt nach wie vor Rebeccas Schwager. Doch Beweise, die ihn überführen, haben die Ermittler nicht.

Die Journalistinnen Lena Niethammer und Miriam Arndts sind dem Fall im Podcast „Im Dunkeln“ (exklusiv auf Podimo) nachgegangen. Und haben sich die Frage gestellt: Was spricht für, was gegen Rebeccas Schwager als Täter?

Rebecca Reusch: Schwager als Täter – das spricht für ihn, das gegen ihn

Für Florian R.s Alibi sprechen die Zeugen, die Rebecca am Tag ihres Verschwindens noch gesehen haben wollen. Auch Rebeccas letztes Foto an eine Freundin, auf dem sie aussah, als wolle sie gerade das Haus verlassen, entlastet ihn. Und natürlich gäbe es gute Gründe, warum Florian R. mögliche Drogenkurierfahrten gegenüber der Polizei besser nicht nennen sollte, führen die beiden Podcasterinnen aus.

Rebecca Reusch: Zeugen berichten von auffälligen Beobachtungen in einem Wald kurz nach dem Verschwinden der 15-Jährigen. (Symbolbild) Foto: imago images / Sabine Gudath / dpa

Doch für die Theorie der Ermittler, die nach wie vor an die Schuld von Florian R. glauben, gibt es deutlichere Indizien. Rebeccas abgebrochene Handyaktivität im Haus von Florian R., die Lügen gegenüber der Polizei, die KESY-Fotos und die Tatsache, dass eine Gruppe Reiterinnen ihn in einem Waldstück in Brandenburg am Tattag gesehen haben will. Doch es fehlt weiter jede Spur von Rebecca Reusch. Keine Leiche, kein Blutspuren, nichts. Die beiden Journalistinnen haben mit Freundinnen und Verwandten von Rebecca und ihrem Schwager gesprochen.

Mehr zum Fall Rebecca Reusch:

Es sei fast so gewesen, als hätten Rebecca und Florian sich eine eigene Welt erschaffen, berichtet Rebeccas Cousine den beiden Journalistinnen. Mit Insiderwitzen und einer unausgesprochenen Regel: Die beiden hätten sich häufig geärgert, doch sobald eine dritte Person einen der beiden angegangen habe, sollen sie füreinander eingestanden haben. Hatten die beiden möglicherweise ein engeres Verhältnis, fragen sich auch die beiden Journalistinnen. Doch Hinweise dafür gebe es keine.

„Im Dunkeln - der Fall Rebecca Reusch“ gibt es exklusiv bei Podimo. Foto: Podimo

Rebeccas Freundin Aylin ist hin- und hergerissen. Eigentlich glaubt sie, dass Rebecca ihr sicher über mögliche Annäherungen von Florian etwas gesagt hätte. Doch auf der anderen Seite halte sie es für möglich, dass Rebecca ihren Schwager und ihre Familie schützen wollte. „Ich kann nicht sagen, ob sie sich vielleicht in ihren Schwager verliebt hat – und er sich vielleicht auch in sie. Davon gehe ich nicht aus. Aber ich kann es mir vorstellen, nicht aufgrund von Tatsachen, sondern die reine Vorstellung“, sagt sie im Podcast. Es bleibt also reine Spekulation.

„Im Dunkeln - der Fall Rebecca Reusch“

Die beiden Journalistinnen haben die Ex-Freundin von Florian ausfindig gemacht. Die beiden hätten sich in der Schule kennengelernt, seien sogar verlobt gewesen. Doch das ist zehn Jahre her, seitdem hätten sie keinen Kontakt mehr gehabt, schildert Angie weiter. Er sei liebevoll, kinderlieb und für sie da gewesen, wenn es ihr schlecht ging.

Doch an anderer Stelle schreibt sie auch: „Er war nicht gerade einfach.“ Als die beiden Reporter nachfragen, was sie mit „nicht gerade einfach“ meine, berichtet sie von schweren Vorwürfen gegen Florian R.

Der Vermisstenfall Rebecca Reusch:

Am 18. Februar 2019 ist Rebecca Reusch aus Berlin spurlos verschwunden

Die Polizei geht davon aus, dass die 15-Jährige das Haus des Schwagers und ihrer Schwester nie lebend verlassen hat

Der Schwager von Rebecca Reusch saß in U-Haft, ist mittlerweile auf freiem Fuß

Trotz wochenlanger Suche konnte die Polizei keine konkrete Spur aufnehmen

Welche genau, wollen die Podcasterinnen vor Veröffentlichung zunächst juristisch prüfen lassen. Die Auflösung soll nächste Woche erfolgen. (ms)

Seit fast 2 Jahren ist Rebecca Reusch vermisst. Foto: Polizei Berlin

Die ersten drei Folgen des Podcast „Im Dunkeln - Der Fall Rebecca Reusch“ kannst du in allen Podcast-Apps finden. Ab Folge 4 erscheint der Podcast exklusiv bei Podimo.