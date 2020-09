Rebecca Reusch: Rückschlag für die Eltern des vermissten Teenagers! Jetzt wird bekannt, dass...

Aktualisiert: am 16.09.2020 um 14:49

Der Vermisstenfall Rebecca Reusch hat bundesweit für viel Aufregung gesorgt. Seit dem 18. Februar 2019 wird die Jugendliche aus Berlin vermisst, von ihr fehlt noch immer jede Spur.

Die Polizei geht davon aus, dass die damals 15-jährige Schülerin einem Verbrechen zum Opfer gefallen und tot ist. Doch die Familie von Rebecca Reusch hofft noch immer auf ein Wunder. Allen voran Mutter Brigitte glaubt, dass ihre Rebecca noch lebt. Doch jetzt muss die Familie einen herben Rückschlag hinnehmen!

Rebecca Reusch: Foto soll vermisste Schülerin aus Berlin zeigen - doch...

Im Juni 2020 wird der Familie ein Foto zugespielt, das angeblich Rebecca zeigen soll. Das Mädchen lächelt in die Kamera, hält ein Glas in der Hand – und sieht der verschwundenen Rebecca sehr ähnlich. Der Anwalt der Familie, Khubaib Ali Mohammed (38), hat das Foto bei der Berliner Staatsanwaltschaft eingereicht. Daraufhin haben die Ermittler das LKA beauftragt, ein Gutachten zur Gesichtserkennung zu erstellen.

Mit diesem Fahndungsfoto hat die Berliner Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Rebecca Reusch gebeten. Foto: Polizei Berlin

Wie „Bild“ berichtet, ist das LKA jetzt zu dem Ergebnis gekommen, dass das Mädchen auf dem Foto „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ NICHT Rebecca Reusch zeigt! Es seien deutliche Unterschiede an der Nasenspitze und am Nasenrücken zu erkennen, auch der Abstand zwischen Nase und Oberlippen sei unterschiedlich. Und: Die Zahnstellung von Rebecca und die des Mädchens würden nicht übereinstimmen.

Jetzt könnte damit auch die letzte Hoffnung auf ein Lebenszeichen von Rebecca erloschen sein. Laut „Bild“ ist der Familie das Ergebnis bereits mitgeteilt worden.

Der Fall Rebecca Reusch

Rückblick: Rebecca Reusch ist am Morgen des 18. Februar 2019 aus dem Haus ihrer Schwester Jessica und ihres Schwagers Florian R. in Berlin-Britz verschwunden. Sie hatte dort übernachtet. Ihre Schwester Jessica hatte gegen 7 Uhr mit ihrem Kind das Haus verlassen, Florian R. und Rebecca sind zuhause geblieben.

8. März 2019. Große Suchtrupps der Polizei durchkämmen das Gebiet bei Storkow nach der vermissten Rebecca Reusch. Foto: imago images/Olaf Wagner

Danach verliert sich Rebeccas Spur, auch großangelegte Suchaktionen und eine öffentliche Fahndung haben keinen Erfolg gebracht. Ihr Schwager Florian R. ist die letzten Person gewesen, die Rebecca gesehen hatte. Noch immer gilt er als tatverdächtig, weil er sich während der Vernehmungen in Widersprüche verstrickt hatte.

Schwager gilt noch immer als tatverdächtig

Während er laut eigener Aussage geschlafen haben soll, ist sein pinkfarbener Renault Twingo vom Kennzeichenerfassungssystem (KESY) auf der A12 in Richtung Polen erfasst worden. Auch im europäischen Ausland ist nach dem verschwundenen Handy von Rebecca gesucht worden. Vergeblich.

Wohl wie auch die Hoffnung auf ein neues Lebenszeichen von ihr... (mg)