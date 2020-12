Rebecca Reusch: Zeugin packt aus – DAS sah sie kurz nach dem Verschwinden der Schülerin im Wald

Seit dem 18. Februar 2019 wird Rebecca Reusch aus Berlin bereits vermisst. Die Polizei nahm daraufhin intensive Ermittlungen auf und verdächtigte den Schwager der damals 15-Jährigen, sie getötet zu haben. Doch selbst diverse Großfahndungen brachten den Ermittlern keine handfesten Beweise geschweige denn Informationen über den Verbleib der Schülerin.

Doch jetzt haben Zeugen ausgepackt und über Beobachtungen kurz nach dem Verschwinden von Rebecca Reusch berichtet.

Rebecca Reusch: Zeugen berichten erstmals von Beobachtungen im Wald

Der Fall Rebecca Reusch löste bundesweit große Anteilnahme aus. Zahlreiche Zeugen meldeten sich bei der Polizei Berlin, um Hinweise zudem Vermisstenfall zu liefern. Jetzt hat erstmals eine Zeugin, die eine große Suchaktion der Polizei in einem Brandenburger Wald mitauslöste, öffentlich über ihre Beobachtungen gesprochen.

Die Frau berichtete zwei Journalistinnen für einen Podcast, wie sie und zwei Freundinnen am Tag des Verschwindens von Rebecca Reusch einen auffälligen Mann im Wald nahe dem Dorf Kummersdorf sahen. Diesen Wald durchkämmte die Polizei später, weil ein Zeuge sich erinnerte, am 18. Februar dort ein Auto gesehen zu haben, das aussah wie der himbeerrote Renault Twingo des Schwagers von Rebecca. Den damals 27-jährigen Schwager hatte die Polizei schnell im Verdacht und hält ihn bis heute für den Täter, kann es aber nicht beweisen. Er beteuerte stets seine Unschuld.

Der Vermisstenfall Rebecca Reusch:

Am 18. Februar 2019 ist Rebecca Reusch aus Berlin spurlos verschwunden

Die Polizei geht davon aus, dass die 15-Jährige das Haus des Schwagers und ihrer Schwester nie lebend verlassen hat

Der Schwager von Rebecca Reusch saß in U-Haft, kam aufgrund eines fehlenden Tatverdachts wieder auf freien Fuß

Trotz wochenlanger Suche konnte die Polizei keine konkrete Spur aufnehmen

In dem Podcast „Im Dunkeln - Der Fall Rebecca Reusch“ (bei Podimo) geben die Journalistinnen Miriam Arndts und Lena Niethammer die Aussagen der Frau wieder: Angesichts der Suchaktion der Polizei im März sei ihr und ihren Freundinnen wieder der Mann eingefallen, den sie bei einem Ausritt im Februar gesehen hatten. Durch Smartphone-Fotos von dem Ausritt hätten sie den Zeitpunkt bestimmt: 18. Februar 2019, kurz vor Mittag.

Zu dritt seien sie mit Pferden in dem Waldstück unterwegs gewesen, sagte die Frau laut dem Podcast-Bericht. Zwischen den Bäumen hätten sie einen Mann mit Baseballkappe gesehen. Er sei direkt aus dem Wald gekommen, habe sich ständig in alle Richtungen umgesehen und sei in Richtung eines Weges, der zu einer Bungalowsiedlung führt, gelaufen. Als er die Reiterinnen bemerkt habe, sei er schneller gegangen, habe nur noch nach unten gesehen und dann leicht seine Richtung geändert, um den Weg nicht zu nehmen, sondern zu überqueren und durch Sträucher hindurch erneut in den Wald zu laufen.

Zeuginnen machen auffällige Beobachtung

Sie und ihre Freundinnen hätten das damals sehr auffällig gefunden und überlegt, ob der Mann ein Problem habe, sagte die Frau den Journalistinnen. In dem Wald seien sonst nur Spaziergänger zu zweit, Menschen mit Hunden, Radfahrer oder Pilzsammler unterwegs. Das Gesicht des Mannes hätten sie nicht gesehen, die Kappe habe eine ähnliche Farbe gehabt wie auf den Fahndungsbildern des verdächtigen Schwagers.

Mehrfach habe die Frau betont, dass sie niemand konkret beschuldigen wolle, berichten die Journalistinnen in ihrem Podcast. Es könne auch ein Zufall gewesen sein, aber der Zeitpunkt, das Verhalten des Mannes und die Ähnlichkeit der Kappe seien schon auffällig gewesen, so die Frau. Die Polizei habe sie dann mehrfach zu dem Vorfall befragt. (dpa, nk) >>> Weitere Aussagen der Zeuginnen kannst du hier nachlesen. <<<