Ermittlungen im Fall Rebecca Reusch gehen weiter – Polizei durchsucht nächstes Grundstück

Die Ermittlungen im Fall der seit über sechs Jahren vermissten Rebecca Reusch aus Berlin nehmen wieder Fahrt auf!

Das damals 15 Jahre alte Mädchen war am Morgen des 18. Februar 2019 im Berliner Stadtteil Britz im Bezirk Neukölln verschwunden, nachdem es die Nacht nach Angaben der Familie und der Polizei im Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers verbracht hatte. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Der Schwager (33) wird verdächtigt, Rebecca getötet zu haben – er streitet das jedoch ab, stichhaltige Beweise fehlen.

Am Montag (20. Oktober) sorgte eine erneute Durchsuchung eines Grundstücks in Brandenburg für Aufsehen. Die Polizei erhofft sich einen Durchbruch im Fall Rebecca Reusch (>> wir berichteten).

Ermittlungen im Fall Rebecca Reusch fortgesetzt

Dienstag, 21. Oktober

10.07 Uhr: Die Polizei durchsucht ein weiteres Grundstück in Brandenburg. „Hintergrund der Maßnahmen sind neue Erkenntnisse im Rahmen der Ermittlungen“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin der Deutschen Presse-Agentur

9.43 Uhr: Die Ermittler wenden sich mit einem Zeugenaufruf erneut an die Öffentlichkeit: „Wer hat den pinken Twingo der Familie Reusch rund um den 18. Februar 2019 gesehen? Wer hat etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Wagen wahrgenommen?“ Per Flyer sollen Anwohner im brandenburgischen Tauche informiert werden.

Am Tag von Rebeccas Verschwinden und tags darauf wurde das Auto der Familie auf der Autobahn Richtung Polen mithilfe eines Kennzeichenerfassungssystems erfasst – auch in der Nähe von Tauche, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Außer dem heute 33 Jahre alten Schwager hatte den Angaben nach niemand Zugriff auf den pinken Twingo. Das Auto war damals durchsucht worden.

9.17 Uhr: Die Berliner Polizei setzt die Untersuchungen vom Montag fort. „Wir befragen die Bewohner. Die Beamten werden von Tür zu Tür gehen“, erklärt Polizeisprecher Florian Nath der Deutschen Presse-Agentur (dpa). „Wir suchen nach Beweismitteln“, führt Nath weiter aus. „Es ist nicht auszuschließen, dass wir Beweise finden, die im Zusammenhang mit ihr stehen oder sogar menschliche Überreste.“ Das am Montag untersuchte Grundstück gehörte den Großeltern von Rebeccas Schwager.

(mit dpa)